Ex-campeão mundial de sinuca condenado por abuso sexual de menores

Graeme Dott é um ex-jogador profissional de snooker escocês, nascido em 1977 e apelidado de "The Pocket Dynamo" - (crédito: Wikimedia Commons)

O Tribunal Superior de Edimburgo (Escócia) condenou nesta terça-feira (29) o ex-campeão mundial de sinuca Graeme Dott a sete anos de prisão, depois que ele foi considerado culpado de abusar sexualmente de dois menores de idade.

O juiz Sean Smith denunciou Dott, de 49 anos, por ter "roubado das vítimas uma parte significativa de sua infância".

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Em agosto, um júri considerou Dott culpado de submeter uma menina e um menino a múltiplos abusos entre 1993 e 2010, quando ambos eram pré-adolescentes.

Durante o julgamento, ficou comprovado que Dott se exibiu nu diante dos dois menores, tocou-os de forma imprópria e os beijou. Ele foi declarado culpado de duas acusações de comportamento lascivo, indecente e libidinoso, apesar de negar as acusações.

Após o julgamento, a polícia escocesa classificou Dott como um "indivíduo perigoso".

A Associação Mundial Profissional de Bilhar e Sinuca revogou de forma permanente a filiação de Dott, campeão mundial em 2006 e vice-campeão em 2004 e 2010.