EUA exigem redes sociais abertas de jornalistas que pedem visto de imprensa

A medida atinge os solicitantes do visto I, destinado a representantes de veículos estrangeiros de imprensa, rádio e outros meios de comunicação - (crédito: Reprodução/Freepik)

Jornalistas estrangeiros que solicitarem visto para realizar trabalhos nos Estados Unidos terão de deixar os perfis nas redes sociais públicos a partir desta quinta-feira (1º/10). A nova regra faz parte de uma ampliação da análise da presença on-line de estrangeiros que pedem autorização para entrar no país.

A medida atinge os solicitantes do visto I, destinado a representantes de veículos estrangeiros de imprensa, rádio e outros meios de comunicação. O Departamento de Estado orienta que os candidatos alterem as configurações de privacidade de todos os perfis em redes sociais para "público" ou "aberto" durante o processo.

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A mudança também alcança os vistos TN e TD. O primeiro é voltado a profissionais do Canadá e do México que trabalham nos Estados Unidos em ocupações previstas pelo acordo comercial entre os três países, o USMCA. O segundo atende determinados dependentes desses profissionais.

Na prática, a abertura das contas permitirá que autoridades norte-americanas incluam o conteúdo disponível nos perfis na análise dos pedidos. O Departamento de Estado afirma que utiliza diferentes fontes de informação para verificar a identidade e a elegibilidade dos candidatos e identificar possíveis riscos à segurança nacional ou à segurança pública.

Histórico de análises

A análise das redes sociais, no entanto, não começou agora. Desde 2019, formulários de solicitação de vistos norte-americanos pedem informações sobre os perfis usados pelos candidatos. Nos últimos anos, o governo passou a exigir que determinadas categorias deixassem essas contas abertas durante a avaliação.

Em dezembro de 2025, a exigência foi ampliada para candidatos aos vistos H-1B e seus dependentes, além de estudantes e participantes de programas de intercâmbio. Em março deste ano, outras categorias passaram a fazer parte da verificação, entre elas trabalhadores domésticos ligados a vistos diplomáticos, religiosos, noivos de cidadãos americanos e determinados dependentes.

O governo norte-americano não detalhou, no anúncio, quais conteúdos serão considerados na avaliação das redes sociais nem estabeleceu um período específico de publicações que será analisado.