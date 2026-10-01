Ataque de Israel em Gaza mata 5 e fere 19, dizem hospitais

Palestinos participam de um cortejo fúnebre coletivo no bairro de al-Yarmouk, em Gaza, em 1º de outubro de 2026, após o resgate de 105 corpos de sob os escombros do complexo residencial al-Taj, destruído por ataques israelenses três anos antes. - (crédito: AFP)

Ataques israelenses mataram cinco palestinos e feriram outras 19 pessoas na Faixa de Gaza, informaram nesta quarta-feira autoridades de dois hospitais, no mais recente episódio de bombardeios quase diários apesar do cessar-fogo acertado por Israel e Hamas há quase um ano.

Na Cidade de Gaza, funcionários do hospital Shifa disseram que um ataque israelense matou uma mulher e deixou o marido em estado crítico. Outro ataque atingiu um ônibus, matando quatro pessoas e ferindo ao menos 14, segundo o hospital. No sul do território, em Khan Younis, um ataque feriu quatro palestinos, de acordo com o hospital Nasser.

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As Forças Armadas de Israel não responderam imediatamente a perguntas sobre o ataque ao ônibus. O Exército afirmou que estava analisando informações sobre o ataque em Khan Younis.

Desde o cessar-fogo, ataques aéreos israelenses já teriam matado mais de 1.400 palestinos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que mantém registros detalhados. No mesmo período, cinco soldados israelenses morreram em ataques de militantes, e outros dois morreram por fogo amigo.

Também nesta quarta-feira, centenas de pessoas realizaram uma vigília na Cidade de Gaza por 105 mortos na guerra cujos corpos foram recuperados nos últimos dias sob escombros de prédios destruídos por ataques israelenses. Os restos mortais foram colocados em sacos brancos e cobertos com bandeiras palestinas. Velas e luzes vermelhas de ambulâncias iluminaram o local, e parte dos participantes se reuniu ao redor dos corpos, alguns depositados sobre montes de entulho de onde foram retirados.

Funerais coletivos se tornaram mais comuns em Gaza, onde Israel não permite a entrada do maquinário pesado necessário para remover escombros e recuperar corpos. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.