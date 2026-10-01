Trump diz acompanhar "muito de perto" eleição no Brasil

"O Brasil é um país muito importante. É um ótimo país. As pessoas do Brasil são fantásticas. É uma eleição muito importante", disse Trump a jornalistas na Casa Branca - (crédito: AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (1º/10) que acompanha “muito de perto” a eleição no Brasil e classificou o pleito como “muito importante”. “O Brasil é um país muito importante. É um ótimo país. As pessoas do Brasil são fantásticas. É uma eleição muito importante”, disse Trump na Casa Branca em resposta a jornalista Raquel Krähenbühl, da Globonews.

A declaração não foi acompanhada de manifestação de apoio nem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e nem ao senador Flávio Bolsonaro (PL), principais candidatos neste ano. Em eleições recentes na América Latina, Trump havia declarado preferência por determinados nomes.

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A manifestação ocorre em meio a questionamentos de parlamentares americanos sobre a atuação do governo dos Estados Unidos em relação ao processo eleitoral brasileiro. Na semana passada, congressistas enviaram uma carta ao secretário de Estado americano, Marco Rubio, acusando a administração Trump de tentar interferir nas eleições brasileiras. Nesta semana, senadores voltaram a abordar o tema e pediram garantias de que Washington aceitará o resultado das urnas.

Os parlamentares afirmam que autoridades americanas passaram a adotar, desde o início do segundo mandato de Trump, medidas que consideram parte de uma “campanha de interferência e desestabilização” no Brasil. Entre os episódios citados estão tarifas e sanções impostas pelos Estados Unidos em 2025, durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF).

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A eleição brasileira também entrou na agenda de Trump após o encontro com o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), realizado no Salão Oval. Na avaliação dos senadores que assinaram a carta, a reunião é um dos episódios que indicariam uma tentativa de Washington de se inserir na disputa eleitoral brasileira.