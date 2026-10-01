Nunes Marques será relator de novo pedido de Bolsonaro para suspensão da pena

O caso já havia sido distribuído a Kassio Nunes Marques em uma revisão criminal apresentada anteriormente pela defesa - (crédito: Luiz Roberto/TSE)

O novo pedido da defesa de Jair Bolsonaro para rever a condenação do ex-presidente será relatado pelo ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF). A solicitação foi apresentada nesta quinta-feira (1º/10) e busca anular a condenação de 27 anos e três meses de prisão imposta a Bolsonaro no processo que apurou a tentativa de golpe de Estado. O caso já havia sido distribuído ao magistrado em uma revisão criminal apresentada anteriormente pela defesa.

A escolha do relator ganha destaque pela relação que Bolsonaro e Kassio mantiveram antes de o ministro chegar ao Supremo. Os dois se aproximaram em Brasília e, segundo relatos publicados à época, o magistrado frequentava o Palácio da Alvorada para encontros com o então presidente. Em 2020, Bolsonaro o indicou para a vaga de Celso de Mello no STF.

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Durante conversas que antecederam a indicação, porém, Nunes Marques afirmou a senadores que conhecia Bolsonaro havia anos, mas que “nunca fui amigo do presidente” e que a aproximação havia ocorrido quando buscava uma vaga no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

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No novo pedido, os advogados voltam a questionar a condenação e apresentam argumentos para tentar interromper seus efeitos. A defesa já havia recorrido a Kassio em setembro para pedir a suspensão do cumprimento da pena enquanto a revisão criminal fosse analisada, mas retirou a solicitação poucas horas depois de protocolá-la. Na ocasião, os advogados sustentaram, entre outros pontos, que Bolsonaro deveria ter sido julgado pelo plenário do STF, e não pela Primeira Turma.

O ex-presidente foi condenado em setembro de 2025 e atualmente cumpre a pena em prisão domiciliar.