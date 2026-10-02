Motosserra, moedor de carne e influencer: o julgamento que abala Hong Kong

Abby Choi tinha 28 anos, acumulava 140 mil seguidores no Instagram e postou fotos da Semana de Moda de Paris dias antes de morrer - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Uma motosserra, um martelo e um moedor de carne foram elementos centrais, nesta sexta-feira (2/10), no julgamento pelo assassinato da modelo e influenciadora Abby Choi — um caso sórdido de disputas familiares que chocou a cidade chinesa de Hong Kong.

A polícia encontrou o corpo esquartejado da modelo de 28 anos em fevereiro de 2023, em uma propriedade nos arredores deste centro financeiro, onde crimes dessa natureza são raros.

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Poucos dias antes de morrer, Choi, que contava com 140 mil seguidores no Instagram, havia compartilhado na rede social fotos da Semana de Moda de Paris.

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O assassinato, que chocou a cidade, foi atribuído ao ex-marido da modelo, Alex Kwong (31 anos), assim como ao pai dele, Kwong Kau (68), e ao irmão, Anthony Kwong (35).

Segundo a acusação apresentada no julgamento, a motivação foi uma disputa financeira envolvendo um imóvel de luxo, pelo qual ela pagou mais de 7,5 milhões de dólares (cerca de 39 milhões de reais).

Os acusados, que podem ser condenados à prisão perpétua, declararam-se inocentes na quarta-feira, no primeiro dia do julgamento, que deve se estender até dezembro.

No entanto, na audiência desta sexta-feira, marcada por detalhes macabros, os promotores os acusaram de seguir um plano "cuidadosamente elaborado".

A promotora Charlotte Draycott afirmou que Kwong e seus familiares compraram, dias antes, as ferramentas que seriam usadas para esquartejar e se desfazer do corpo, incluindo um moedor de carne.

Uma vizinha relatou ter ouvido o barulho de uma motosserra no prédio onde, mais tarde, foi encontrada uma lâmina de serra com vestígios de carne humana, detalhou.

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A Promotoria também apresentou ao júri um martelo que, segundo um laudo forense, tinha um formato compatível com as lesões encontradas no crânio da vítima.

Nas imagens de segurança exibidas no tribunal, vê-se Choi entrando em uma das duas vans usadas pela família Kwong em 21 de fevereiro; os veículos foram estacionados perto da propriedade onde a polícia encontrou os restos mortais em 24 de fevereiro.

Nesse mesmo dia, a polícia prendeu o ex-sogro e o ex-cunhado da modelo. O ex-marido, com quem ela tinha dois filhos, foi preso em 25 de fevereiro, quando planejava fugir de Hong Kong.