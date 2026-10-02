Furacão Rachel se intensifica para tempestade na costa do Pacífico do México

Enchentes deixam centenas de desabrigados e pelo menos 13 municípios alagados no norte do México - (crédito: Carl de Souza/AFP)

O furacão Rachel foi elevado à categoria 3 na costa do Pacífico do México, enquanto o norte do México e partes do sudoeste dos Estados Unidos sofrem com inundações e danos causados pelos remanescentes do furacão Polo no início desta semana.

A tempestade, localizada a cerca de 380 quilômetros ao sul da ponta sul da Baixa Califórnia do Sul, continuava se deslocando para oeste-noroeste a 6 km/h e a previsão era de que se intensificasse nesta sexta-feira, 2, antes de enfraquecer neste fim de semana, de acordo com o Centro Nacional de Furacões.

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Na noite da quinta-feira (1º/10), os ventos máximos sustentados atingiram 193 km/h. O Centro Nacional de Furacões (NHC) alertou que as ondas geradas pela tempestade Rachel devem causar condições de surf e correntes de retorno perigosas ao largo da costa do México.

As autoridades mexicanas disseram na quinta-feira que permanecem em alerta devido à previsão de chuvas muito fortes nos estados de Baixa Califórnia do Sul, Sinaloa e Jalisco, e à possibilidade de deslizamentos de terra, aumento do nível dos rios, transbordamento e inundações em áreas baixas.

Na noite da quarta-feira, 30, a Embaixada dos EUA no México alertou os cidadãos americanos em Cabo San Lucas, um destino turístico popular entre os americanos, sobre o fechamento de praias e portos e sobre correntes de retorno perigosas.

O Pacífico tem apresentado uma temporada de furacões excepcionalmente ativa, que especialistas atribuem ao El Niño, fenômeno que provocou secas devastadoras no México e na América Central, além de inundações em outras partes da região.

No Pacífico, o El Niño resultou em águas mais quentes e padrões de vento que alimentam a formação de furacões. A tempestade tropical Nolo continuou sua trajetória rumo ao noroeste, afastando-se do Havaí na quinta-feira, embora o Serviço Nacional de Meteorologia tenha alertado que ela pode se intensificar e se tornar um furacão até o fim de semana.

Norte do México ainda se recupera do Polo

Partes do norte do México ainda se recuperavam das inundações e da destruição generalizada causada pelo tufão Polo. Centenas de pessoas permaneciam desabrigadas ou tiveram suas casas destruídas, e pelo menos 13 municípios continuavam alagados na noite de quinta-feira, segundo autoridades locais.

Lucía Vegas, que mora na pequena cidade de Bacabachi, no estado fronteiriço de Sonora, disse que foi um milagre ter sobrevivido às fortes enchentes que atingiram sua comunidade. Ela, o marido e os três filhos ficaram desabrigados.

Vegas disse que ela e sua família conseguiram sobreviver graças ao seu cachorro. No meio da noite, enquanto as águas da enchente subiam, o cachorro a acordou sacudindo a água para se secar, dando à família tempo suficiente para subir uma escada até o telhado de sua casa minutos antes que ela fosse completamente inundada.

"Neste momento, não nos restou nada", disse a mulher de 39 anos entre lágrimas.

Remanescentes da tempestade atingem a região central dos EUA

Na tarde de quinta-feira, áreas do Texas, Nebraska, Missouri e Iowa permaneciam sob alerta de inundação, enquanto os remanescentes da tempestade continuavam a atingir a região, inundando ruas e bairros e provocando resgates em áreas alagadas.

Quarta-feira foi o dia mais chuvoso já registrado em Lincoln, Nebraska, que recebeu 15,5 centímetros de chuva, de acordo com o Escritório de Clima da Universidade de Nebraska-Lincoln.

Em Omaha, que recebeu 11,9 centímetros de chuva na quarta-feira, o corpo de bombeiros informou ter realizado 80 resgates em áreas alagadas durante um período de três horas, que terminou na madrugada de quinta-feira. Em alguns pontos, a água chegou a atingir 2,4 metros de profundidade. As escolas permaneceram abertas. No entanto, muitos ônibus escolares não conseguiram sair dos estacionamentos alagados, o que levou as autoridades a pedirem aos pais que levassem seus filhos à escola.

San Antonio, no Texas, estava sob alerta de inundação repentina até a noite de quinta-feira, e a cidade pediu aos moradores que evitassem viagens desnecessárias. Mais de 19.000 moradores em todo o estado estavam sem energia na tarde de quinta-feira, de acordo com o PowerOutage.us.

Vídeos publicados nas redes sociais mostraram as águas da enchente no Texas criando ondas ao longo da Interestadual 35 em Denton.

Em Chicago, uma empresa de tratamento de águas residuais e gestão de águas pluviais pediu aos moradores que economizassem água para evitar inundações e refluxo de águas pluviais.

"Incentivamos todos a economizar água sempre que possível para criar mais capacidade em nossos sistemas", disse a presidente da concessionária, Kari K. Steele, em um comunicado na quarta-feira.

No Kansas, a governadora Laura Kelly emitiu uma declaração de emergência na quarta-feira, em antecipação às tempestades, que permite que recursos estaduais auxiliem as equipes de resposta a emergências nas comunidades mais atingidas.