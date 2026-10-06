OMS vê risco 'baixo' para Europa após suspeita de peste pneumônica na Rússia

Segundo a OMS, a peste pneumônica é uma infecção pulmonar altamente contagiosa transmitida por meio de gotículas - (crédito: Domínio Público)

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou nesta terça-feira (6/10) que está verificando com as autoridades russas a morte de uma funcionária de um instituto de combate à peste em uma região da Sibéria, mas considera que o risco para a Europa é "muito baixo".

A notícia de que Daria Shipilova, de 28 anos, havia supostamente morrido de peste pneumônica na região siberiana de Irkutsk despertou alarmes.

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"A avaliação inicial de riscos realizada pela OMS, com base nas informações disponíveis, indica que o risco é moderado a baixo para Irkutsk, baixo para a Federação Russa como um todo e muito baixo para a região europeia", declarou o porta-voz da OMS, Christian Lindmeier, em coletiva de imprensa em Genebra.

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A peste pneumônica é uma infecção pulmonar altamente contagiosa que pode ser mortal, segundo a OMS.

Ela é transmitida por gotículas, ao contrário da peste bubônica, que afeta os gânglios linfáticos e é transmitida por pulgas infectadas.