Quênia confirma primeiro caso e morte por ebola

O secretário de Saúde do Quênia, Aden Duale, fala durante uma coletiva de imprensa em Nairóbi, em 6 de outubro de 2026. O Quênia registrou sua primeira morte por ebola, anunciou o ministro da Saúde em 6 de outubro de 2026, após um queniano que vivia na República Democrática do Congo morrer depois de retornar ao país. - (crédito: SIMON MAINA / AFP)

Um queniano que vivia na República Democrática do Congo (RDC) morreu de ebola na segunda-feira (5/10), em um hospital público de Nairóbi. O caso foi confirmado pelas autoridades de saúde do Quênia nesta terça-feira (6/10) e representa o primeiro registro de infecção e também a primeira morte provocada pela doença no país.

Segundo o ministro da Saúde queniano, Aden Duale, o homem havia contraído o vírus cerca de um mês antes, ainda na República Democrática do Congo. Ele viajou de avião para Nairóbi no sábado (3) e morreu dois dias depois.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

Após a confirmação, as autoridades iniciaram o monitoramento das pessoas que tiveram contato com o paciente. Familiares e passageiros que estavam no mesmo voo serão colocados sob observação para identificar possíveis novos casos.

Duale afirmou que o governo ativou os protocolos de resposta para impedir que o vírus se espalhe no país. “Quero tranquilizar a população e evitar que se instale o pânico, porque todos os dispositivos estão ativos para limitar a propagação da doença”, declarou.

Surto na República Democrática do Congo

O caso no Quênia ocorre em meio a um novo surto de ebola na República Democrática do Congo. O país enfrenta a 17ª epidemia da doença e, segundo as autoridades citadas, já contabiliza cerca de 8,3 mil casos, dos quais aproximadamente 4 mil terminaram em morte.

A atual epidemia é considerada a mais mortal já registrada no país. A circulação da variante Bundibugyo também representa um desafio para o controle do surto, já que não há vacina disponível especificamente contra essa cepa.

Na segunda-feira (5/10), a organização Médicos Sem Fronteiras (MSF) alertou para um aumento considerado preocupante no número de casos na região de Kivu do Norte, no leste da RDC. A área faz fronteira com Uganda, o que amplia a preocupação com a possibilidade de circulação do vírus para outros países da região.

O ebola é uma doença viral grave que pode provocar febre, fraqueza intensa, dores musculares, vômitos, diarreia e, em casos graves, hemorragias. A transmissão ocorre principalmente pelo contato direto com sangue ou outros fluidos corporais de pessoas infectadas.

Com informações da AFP

Saiba Mais Mundo Como a guerra aumentou a violência sexual e os casamentos forçados de meninas e mulheres em Gaza

Como a guerra aumentou a violência sexual e os casamentos forçados de meninas e mulheres em Gaza Mundo Nova York declara estado de emergência por surto de sarampo

Nova York declara estado de emergência por surto de sarampo Mundo Em meio à crise habitacional, premiê espanhol antecipa eleições

Em meio à crise habitacional, premiê espanhol antecipa eleições Mundo Peça criada por Salvador Dalí é roubada de museu na França

Peça criada por Salvador Dalí é roubada de museu na França Mundo Milei comemora liderança de Flávio Bolsonaro no primeiro turno

Milei comemora liderança de Flávio Bolsonaro no primeiro turno Mundo Marco Rubio diz que 2º turno era esperado e EUA seguem atentos