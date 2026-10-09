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AÇÃO DO ICE

NY: agente do ICE atira em pai que estava com criança de 5 anos em carro

Pelo menos 7 tiros foram disparados em abordagem a homem acompanhado do filho

Tiroteio ocorreu em meio à meta verbal do governo ampliar o número diário de prisões de imigrantes - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
Tiroteio ocorreu em meio à meta verbal do governo ampliar o número diário de prisões de imigrantes - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Um homem de 28 anos foi baleado por um agente federal de imigração durante uma operação realizada no Bronx, em Nova York, nesta quinta-feira (8/10). Identificado como Oscar Belgal, da República Dominicana, ele estava em um carro com uma criança de 5 anos quando foi atingido. O menino não se feriu.

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Belgal sofreu ferimentos considerados não fatais, entre eles um tiro de raspão no pescoço, e foi levado a um hospital por policiais de Nova York. Depois do atendimento, acabou transferido da custódia municipal para a do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE).

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O episódio ocorreu em meio à intensificação da política migratória do governo do presidente Donald Trump e foi o primeiro tiroteio envolvendo agentes do ICE em Nova York desde o início da operação na cidade.

O prefeito Zohran Mamdani demonstrou indignação com o fato de uma criança estar no veículo no momento dos disparos.

“Graças a Deus, aquela criança está fisicamente ilesa”, disse o prefeito de Nova York a jornalistas na noite de quinta-feira.

Mamdani afirmou ainda ter conversado com Trump e com o secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, na tentativa de impedir que Belgal permanecesse sob custódia federal. Segundo o prefeito, “as negociações não tiveram sucesso”.

 

Prefeito de NY, Zohran Mamdani expressou indignação com os disparos na presença da criança
Prefeito de NY, Zohran Mamdani expressou indignação com os disparos na presença da criança (foto: Ryan Murphy/Getty Images North America/Getty Images via AFP)

Sete tiros foram disparados

A dinâmica da abordagem ainda é investigada. De acordo com a comissária do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD), Jessica Tisch, imagens registradas por câmeras da corporação mostram o momento anterior ao disparo, mas não captaram os tiros.

Belgal aparecia manobrando o veículo de ré para estacionar quando agentes federais se aproximaram.

“Um agente federal à paisana se aproxima da janela do motorista com a arma em punho. Outro agente à paisana também se aproxima do veículo, perto do farol do lado do motorista. Em seguida, o veículo começa a se mover para a frente e sai do campo de visão da câmera”.

Segundo Tisch, as evidências recolhidas indicam que pelo menos sete disparos foram feitos durante a ocorrência.

“Com base nas evidências coletadas no local, sabemos que pelo menos um agente do ICE disparou sete tiros, atingindo o motorista no pescoço, abaixo da orelha esquerda”, afirmou Tisch.

As autoridades federais ainda não detalharam o que teria levado o agente a abrir fogo.

Agentes usavam máscaras e roupas de trabalhadores

Outro ponto questionado pelas autoridades municipais foi a forma como os agentes estavam vestidos. Mamdani afirmou que os integrantes do ICE que cercaram o automóvel não usavam uma identificação facilmente reconhecível.

“Eles usavam coletes de construção e máscaras que escondiam seus rostos. Não havia uma maneira razoável de identificá-los como agentes do ICE”, disse o prefeito.

Quando policiais de Nova York chegaram ao local, encontraram homens vestidos de maneira semelhante a trabalhadores da construção civil, com os rostos cobertos. Pelo menos um deles estava armado.

Belgal já estava algemado e sentado no chão. Ele foi colocado em uma viatura da polícia municipal e levado ao hospital.

A criança que estava no banco traseiro, apontada pelas autoridades como provavelmente filha de Belgal, foi localizada em segurança e ficou sob os cuidados de familiares.

A emissora CNN questionou o Departamento de Segurança Interna (DHS) sobre o uso de câmeras corporais pelos agentes envolvidos. A pasta se limitou a remeter a emissora ao comunicado inicial sobre o caso, no qual não havia referência aos equipamentos.

Dois agentes ficaram feridos

Dois agentes também precisaram de atendimento médico depois da ocorrência. Uma fonte policial informou que ambos foram levados a um hospital da região.

Um deles pode ter se ferido em um acidente de trânsito, mas ainda não está claro se a colisão aconteceu durante a tentativa de abordagem a Belgal ou posteriormente, durante a resposta ao tiroteio.

Segundo o DHS, os agentes prestaram socorro ao homem logo depois dos disparos. O órgão também afirmou que Belgal teria ligações com a gangue Trinitarios, além de uma condenação anterior por furto qualificado e registros policiais por agressão, roubo, posse de drogas e porte de armas.

O tiroteio aconteceu na mesma semana em que a direção do ICE orientou seus agentes a ampliar em mil o número diário de prisões de imigrantes. A determinação, transmitida verbalmente, representa uma nova etapa da ofensiva migratória do governo Trump, mesmo diante de preocupações manifestadas por integrantes do Partido Republicano sobre o perfil das pessoas detidas.

Protesto após a operação

Horas depois do episódio, agentes da Investigação de Segurança Interna (HSI), órgão vinculado ao DHS, e policiais permaneciam na área isolada.

Manifestantes começaram a se concentrar nas proximidades ainda na quinta-feira. Imagens registradas durante a noite mostraram confrontos entre participantes do protesto e policiais.

 

NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 08: Protesters clash with NYPD officers after a man was shot by an Immigration and Customs Enforcement (ICE) officer during an operation in the Bronx, on October 8, 2026, in New York City. According to local media and the NYPD, the driver was shot, conscious, and transported to a local hospital. Ryan Murphy/Getty Images/AFP (Photo by RYAN MURPHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A operação no Bronx motivou protestos na região e resultou em confrontos entre manifestantes e a polícia (foto: Ryan Murphy/Getty Images North America/Getty Images via AFP)

 

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    Prefeito de NY, Zohran Mamdani expressou indignação com os disparos na presença da criança Foto: Ryan Murphy/Getty Images North America/Getty Images via AFP
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    A operação no Bronx motivou protestos na região e resultou em confrontos entre manifestantes e a polícia Foto: Ryan Murphy/Getty Images North America/Getty Images via AFP
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Letícia Passos

Repórter

Jornalista pela Universidade Federal de Viçosa. Atuou no Poder360 e no Congresso em Foco. É repórter do Correio Braziliense, cobrindo os principais temas da agenda nacional.

Por Letícia Passos
postado em 09/10/2026 14:42
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