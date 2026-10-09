NY: agente do ICE atira em pai que estava com criança de 5 anos em carro

Tiroteio ocorreu em meio à meta verbal do governo ampliar o número diário de prisões de imigrantes - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Um homem de 28 anos foi baleado por um agente federal de imigração durante uma operação realizada no Bronx, em Nova York, nesta quinta-feira (8/10). Identificado como Oscar Belgal, da República Dominicana, ele estava em um carro com uma criança de 5 anos quando foi atingido. O menino não se feriu.

Belgal sofreu ferimentos considerados não fatais, entre eles um tiro de raspão no pescoço, e foi levado a um hospital por policiais de Nova York. Depois do atendimento, acabou transferido da custódia municipal para a do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE).

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O episódio ocorreu em meio à intensificação da política migratória do governo do presidente Donald Trump e foi o primeiro tiroteio envolvendo agentes do ICE em Nova York desde o início da operação na cidade.

O prefeito Zohran Mamdani demonstrou indignação com o fato de uma criança estar no veículo no momento dos disparos.

“Graças a Deus, aquela criança está fisicamente ilesa”, disse o prefeito de Nova York a jornalistas na noite de quinta-feira.

Mamdani afirmou ainda ter conversado com Trump e com o secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, na tentativa de impedir que Belgal permanecesse sob custódia federal. Segundo o prefeito, “as negociações não tiveram sucesso”.

Prefeito de NY, Zohran Mamdani expressou indignação com os disparos na presença da criança (foto: Ryan Murphy/Getty Images North America/Getty Images via AFP)

Sete tiros foram disparados

A dinâmica da abordagem ainda é investigada. De acordo com a comissária do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD), Jessica Tisch, imagens registradas por câmeras da corporação mostram o momento anterior ao disparo, mas não captaram os tiros.

Belgal aparecia manobrando o veículo de ré para estacionar quando agentes federais se aproximaram.

“Um agente federal à paisana se aproxima da janela do motorista com a arma em punho. Outro agente à paisana também se aproxima do veículo, perto do farol do lado do motorista. Em seguida, o veículo começa a se mover para a frente e sai do campo de visão da câmera”.

Segundo Tisch, as evidências recolhidas indicam que pelo menos sete disparos foram feitos durante a ocorrência.

“Com base nas evidências coletadas no local, sabemos que pelo menos um agente do ICE disparou sete tiros, atingindo o motorista no pescoço, abaixo da orelha esquerda”, afirmou Tisch.

As autoridades federais ainda não detalharam o que teria levado o agente a abrir fogo.

Agentes usavam máscaras e roupas de trabalhadores

Outro ponto questionado pelas autoridades municipais foi a forma como os agentes estavam vestidos. Mamdani afirmou que os integrantes do ICE que cercaram o automóvel não usavam uma identificação facilmente reconhecível.

“Eles usavam coletes de construção e máscaras que escondiam seus rostos. Não havia uma maneira razoável de identificá-los como agentes do ICE”, disse o prefeito.

Quando policiais de Nova York chegaram ao local, encontraram homens vestidos de maneira semelhante a trabalhadores da construção civil, com os rostos cobertos. Pelo menos um deles estava armado.

Belgal já estava algemado e sentado no chão. Ele foi colocado em uma viatura da polícia municipal e levado ao hospital.

A criança que estava no banco traseiro, apontada pelas autoridades como provavelmente filha de Belgal, foi localizada em segurança e ficou sob os cuidados de familiares.

A emissora CNN questionou o Departamento de Segurança Interna (DHS) sobre o uso de câmeras corporais pelos agentes envolvidos. A pasta se limitou a remeter a emissora ao comunicado inicial sobre o caso, no qual não havia referência aos equipamentos.

Dois agentes ficaram feridos

Dois agentes também precisaram de atendimento médico depois da ocorrência. Uma fonte policial informou que ambos foram levados a um hospital da região.

Um deles pode ter se ferido em um acidente de trânsito, mas ainda não está claro se a colisão aconteceu durante a tentativa de abordagem a Belgal ou posteriormente, durante a resposta ao tiroteio.

Segundo o DHS, os agentes prestaram socorro ao homem logo depois dos disparos. O órgão também afirmou que Belgal teria ligações com a gangue Trinitarios, além de uma condenação anterior por furto qualificado e registros policiais por agressão, roubo, posse de drogas e porte de armas.

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O tiroteio aconteceu na mesma semana em que a direção do ICE orientou seus agentes a ampliar em mil o número diário de prisões de imigrantes. A determinação, transmitida verbalmente, representa uma nova etapa da ofensiva migratória do governo Trump, mesmo diante de preocupações manifestadas por integrantes do Partido Republicano sobre o perfil das pessoas detidas.

Protesto após a operação

Horas depois do episódio, agentes da Investigação de Segurança Interna (HSI), órgão vinculado ao DHS, e policiais permaneciam na área isolada.

Manifestantes começaram a se concentrar nas proximidades ainda na quinta-feira. Imagens registradas durante a noite mostraram confrontos entre participantes do protesto e policiais.

A operação no Bronx motivou protestos na região e resultou em confrontos entre manifestantes e a polícia (foto: Ryan Murphy/Getty Images North America/Getty Images via AFP)





