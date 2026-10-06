Nova York declara estado de emergência por surto de sarampo

Ao todo, o estado tem 108 casos confirmados, sendo sete na cidade de Nova York. - (crédito: Susan Watts/Office of Governor K)

A governadora do estado de Nova York, Kathy Hochul, decretou nesta segunda-feira (5/10) estado de emergência devido a um surto de sarampo. Essa é a primeira declaração do tipo feita por um estado americano desde o crescimento dos casos da doença, em 2025.

Segundo o jornal NY Post, a ordem foi emitida para que o governo estadual possa responder rapidamente ao surto da doença e para que profissionais de saúde vacinem mais moradores. Ao todo, o estado tem 108 casos confirmados, sendo sete na cidade de Nova York.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Ucrânia diz que usa armas comandadas por IA para derrubar drones russos

Uma grande preocupação são as comunidades rurais. Ainda segundo o jornal, desde julho, 92 casos foram registrados, todos atribuídos à baixa cobertura vacinal. A governadora disse que o decreto vem para “fortalecer os esforços conjuntos no combate à doença”.

“Ninguém deveria ficar gravemente doente ou morrer de uma doença evitável por vacina. É por isso que tomei medidas para aumentar o número de profissionais de saúde que podem vacinar e testar. Essas medidas emergenciais protegerão os nova-iorquinos e apoiarão nossos parceiros comunitários enquanto trabalham incansavelmente para conter a disseminação desta doença.”

Leia também: Crise da moradia leva milhares às ruas e pressiona Sánchez na Espanha

Além disso, o estado também está fornecendo apoio para investigar os casos e rastrear os contatos, além de ampliar testes laboratoriais.

O estado de emergência declarado em Nova York ocorre em um momento em que a Pensilvânia enfrenta o pior surto de sarampo em três décadas. A Pensilvânia registrou 1.004 casos de sarampo este ano, incluindo 106 novos casos somente na última semana. O surto deste ano no estado da Pensilvânia é o pior desde 1991 e já matou cinco pessoas.