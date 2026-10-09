Keegan Allen, ator de ‘Pretty Little Liars’, relata assalto à mão armada

O ator Keegan Allen, conhecido por interpretar o Toby Cavanaugh na série Pretty Little Liars, relatou ter sido vítima de um assalto à mão armada na noite de quinta-feira (8/10), em West Hollywood, na Califórnia, nos Estados Unidos. Em publicação no Instagram, ele afirmou que dois jovens o agrediram na cabeça, apontaram uma arma e uma faca contra ele e levaram o relógio.
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Em um vídeo publicado na rede social, Allen aparece com um ferimento na testa e o rosto coberto de sangue. "Acabei de ser roubado e levaram meu relógio", disse o ator. Ele também contou que os suspeitos bateram em sua cabeça e o ameaçaram com as duas armas antes de fugir com o objeto.
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Em outro trecho da publicação, o ator afirmou que acionou a polícia após o assalto. Não há, nas informações divulgadas por ele, detalhes sobre a identidade dos suspeitos ou eventuais prisões.
"West Hollywood não é mais seguro", escreveu Allen em outra publicação. Segundo o ator, os dois homens o ameaçaram de morte para roubar o relógio. "Minha vida por um relógio", desabafou.
Assista:
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Allen também criticou as autoridades locais e mencionou a prefeita de Los Angeles, Karen Bass, e o governador da Califórnia, Gavin Newsom, ao questionar a eficácia das medidas de segurança pública na região.