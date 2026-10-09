Terremoto de magnitude 7,6 atinge região do Panamá

O terremoto de magnitude 7,6 atingiu a região de Pitaloza Arriba, no Panamá - (crédito: Reprodução/X)

Um terremoto de magnitude 7,6 atingiu a região de Pitaloza Arriba, no Panamá, nesta sexta-feira (9/10), segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O epicentro foi localizado a cerca de 10 km a oeste-sudoeste da cidade, a uma profundidade de 10 km.

O tremor ocorreu às 17h56 (14h56 no horário de Brasília). As coordenadas registradas pelo serviço foram 7,599 graus de latitude norte e 80,757 graus de longitude oeste. Ainda não há informações de feridos ou mortos.

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Após o terremoto, o Sistema de Alerta de Tsunamis dos Estados Unidos emitiu um aviso sobre a possibilidade de ondas perigosas nas costas do Panamá, Costa Rica, Equador, Peru, Nicarágua, Guatemala, El Salvador, Havaí e México nas três horas seguintes ao abalo. A Colômbia também chegou a ser incluída no alerta, mas as autoridades do país descartaram o risco.

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