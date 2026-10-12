Selma Blair é detida após agredir comissários de voo com mordidas

A atriz norte-americana Selma Blair, de 54 anos, foi detida nos Estados Unidos por cometer agressões físicas contra dois comissários de bordo dentro de um voo que ia de Los Angeles, na Califórnia, até a cidade de Nova York, na noite desse domingo (11/10). Além de agredir os funcionários, a atriz também mordeu um deles.

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Segundo informações da emissora do país CBS News, Selma foi levada a um hospital assim que a aeronave pousou na pista do Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York.

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Além de ter machucado os funcionários, ela mesma causou lesões em si mesma. O surto fez com que a atriz batesse com a cabeça em uma parede divisória dentro do avião. Um dos comissários também foi levado a um hospital para receber assistência médica. As agressões aconteceram depois de uma tentativa da atriz de abrir a porta do avião. Depois de contida pelos funcionários, reagiu.

Ao ser colocada na ambulância, Selma ainda chutou um oficial do Departamento de Polícia da Autoridade Portuária de Nova York. No hospital, atacou uma enfermeira, segundo informou a emissora.

A norte-americana havia viajado acompanhada do próprio cachorro de assistência. Após o episódio, o animal está sob a guarda do advogado de Selma. A atriz segue sob custódia. O FBI investiga o caso.

À emissora, o advogado informou que Blair foi submetida a tratamento médico de emergência após o episódio, e que se encontra em "condição estável" após receber atendimento. Mais detalhes não foram fornecidos. A Delta Airlines, empresa responsável pelo voo, afirmou à CBS News que "tem zero tolerância com comportamentos do gênero", e que "a segurança tanto da equipe quanto dos passageiros vem sempre em primeiro lugar".

Em 2025, Selma afirmou, em entrevista à revista People, que lida com diversas dificuldades durante viagens de avião. Em um livro de memórias publicado em 2022, escreveu sobre episódios do passado em que chegou a morder outras celebridades em momentos de consumo de bebidas alcoólicas. Em 2018, foi diagnosticada com esclerose múltipla.

Selma Blair alcançou fama mundial com alguns papéis de destaque em filmes norte-americanos. As principais participações incluem filmes como 'Segundas Intenções', de 1999, 'Legalmente Loira', de 2001, e 'Hellboy', de 2004.