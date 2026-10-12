Papa será hospitalizado na terça-feira para ser operado

O papa Leão XIV será hospitalizado na terça-feira (13), antes do meio-dia, para ser operado de um nódulo no pulmão, informou o Vaticano nesta segunda-feira (12), sem especificar se a intervenção ocorrerá no mesmo dia.
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Após 17 meses de pontificado em ritmo frenético, o santo padre anunciou no domingo que será submetido a uma cirurgia devido a um nódulo pulmonar, detectado "em um estágio muito inicial".
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Um nódulo pulmonar é uma pequena massa ou lesão no tecido do pulmão, geralmente detectada por meio de um exame de imagem do tórax.
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"Os médicos consideram conveniente intervir, portanto, seguindo suas recomendações, decidi operar para removê-lo", disse no domingo o pontífice, de 71 anos, ao final da oração do Angelus.
Leão XIV esclareceu que o nódulo, identificado durante exames recentes, "está bem localizado".
A cirurgia será realizada no Hospital Gemelli, o maior de Roma, onde os sumos pontífices recebem atendimento médico desde João Paulo II.
Segundo a assessoria de imprensa do Vaticano, os médicos estimam que a convalescença dure aproximadamente uma semana, o que permitiria a Leão XIV partir para sua viagem pela América Latina, onde visitará Uruguai, Argentina e Peru entre 6 e 17 de novembro.
Antes de anunciar sua cirurgia, o santo padre saudou, durante a oração do Angelus, os membros da Irmandade do Senhor dos Milagres em Roma, uma das associações católicas peruanas mais importantes.
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O papa Leão XIV passará por uma cirurgia para a retirada de um nódulo circunscrito identificado em seu pulmão. O anúncio oficial sobre a intervenção foi feito ao fim da tradicional oração do Angelus deste domingo (11/10) diante dos fiéis reunidos na Praça São Pedro. Durante o pronunciamento aos fiéis, o pontífice explicou como ocorreu a descoberta da alteração pulmonar. O tumor foi indentificado durante a realização de exames recentes, permitindo que a equipe médica identificasse o quadro em uma fase inicial e com localização precisa. “Recentemente, durante alguns exames, os médicos encontraram em mim um nódulo circunscrito no pulmão. Foi identificado em uma fase muito inicial e está bem localizado. Os médicos consideram oportuno intervir. E então, seguindo os conselhos deles, decidi me submeter a uma cirurgia para retirá-lo”, informou Leão XIV. O procedimento cirúrgico foi marcado para os próximos dias. A realização da cirurgia para a retirada do nódulo está programada para ocorrer no Hospital Policlínico Gemelli. ???? VaticanNewspt? som original - Correio Braziliense
"Agradeço as suas orações pela visita pastoral que farei ao Peru", declarou o papa, dando a entender que a viagem seria mantida.
O arcebispo de Montevidéu, Daniel Sturla, publicou no X uma mensagem na qual pede aos fiéis que rezem pela "pronta recuperação" de Leão XIV e continuem "com maior ânimo a preparação para a sua visita".
Este é o primeiro susto médico do papa Leão XIV, que goza de boa saúde e é conhecido por sua paixão pelo esporte. O santo padre é adepto do tênis e da natação e dedica as terças-feiras, seu dia de descanso semanal em Castel Gandolfo, a atividades esportivas, telefonemas particulares e leitura.
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