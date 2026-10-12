Papa será hospitalizado na terça-feira para ser operado

Papa Leão XIV gesticula enquanto faz um discurso durante o evento "Um Milhão de Crianças Rezando o Terço", na Gruta de Lourdes, nos Jardins do Vaticano, em 1º de outubro de 2026 - (crédito: Filippo MONTEFORTE / AFP)

O papa Leão XIV será hospitalizado na terça-feira (13), antes do meio-dia, para ser operado de um nódulo no pulmão, informou o Vaticano nesta segunda-feira (12), sem especificar se a intervenção ocorrerá no mesmo dia.

Após 17 meses de pontificado em ritmo frenético, o santo padre anunciou no domingo que será submetido a uma cirurgia devido a um nódulo pulmonar, detectado "em um estágio muito inicial".

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Um nódulo pulmonar é uma pequena massa ou lesão no tecido do pulmão, geralmente detectada por meio de um exame de imagem do tórax.

"Os médicos consideram conveniente intervir, portanto, seguindo suas recomendações, decidi operar para removê-lo", disse no domingo o pontífice, de 71 anos, ao final da oração do Angelus.

Leão XIV esclareceu que o nódulo, identificado durante exames recentes, "está bem localizado".

A cirurgia será realizada no Hospital Gemelli, o maior de Roma, onde os sumos pontífices recebem atendimento médico desde João Paulo II.

Segundo a assessoria de imprensa do Vaticano, os médicos estimam que a convalescença dure aproximadamente uma semana, o que permitiria a Leão XIV partir para sua viagem pela América Latina, onde visitará Uruguai, Argentina e Peru entre 6 e 17 de novembro.

Antes de anunciar sua cirurgia, o santo padre saudou, durante a oração do Angelus, os membros da Irmandade do Senhor dos Milagres em Roma, uma das associações católicas peruanas mais importantes.

@correio.braziliense O papa Leão XIV passará por uma cirurgia para a retirada de um nódulo circunscrito identificado em seu pulmão. O anúncio oficial sobre a intervenção foi feito ao fim da tradicional oração do Angelus deste domingo (11/10) diante dos fiéis reunidos na Praça São Pedro. Durante o pronunciamento aos fiéis, o pontífice explicou como ocorreu a descoberta da alteração pulmonar. O tumor foi indentificado durante a realização de exames recentes, permitindo que a equipe médica identificasse o quadro em uma fase inicial e com localização precisa. “Recentemente, durante alguns exames, os médicos encontraram em mim um nódulo circunscrito no pulmão. Foi identificado em uma fase muito inicial e está bem localizado. Os médicos consideram oportuno intervir. E então, seguindo os conselhos deles, decidi me submeter a uma cirurgia para retirá-lo”, informou Leão XIV. O procedimento cirúrgico foi marcado para os próximos dias. A realização da cirurgia para a retirada do nódulo está programada para ocorrer no Hospital Policlínico Gemelli. ???? VaticanNewspt ? som original - Correio Braziliense

"Agradeço as suas orações pela visita pastoral que farei ao Peru", declarou o papa, dando a entender que a viagem seria mantida.

O arcebispo de Montevidéu, Daniel Sturla, publicou no X uma mensagem na qual pede aos fiéis que rezem pela "pronta recuperação" de Leão XIV e continuem "com maior ânimo a preparação para a sua visita".

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Este é o primeiro susto médico do papa Leão XIV, que goza de boa saúde e é conhecido por sua paixão pelo esporte. O santo padre é adepto do tênis e da natação e dedica as terças-feiras, seu dia de descanso semanal em Castel Gandolfo, a atividades esportivas, telefonemas particulares e leitura.