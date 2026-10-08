Sydney Sweeney e Marilyn Monroe são parentes, aponta árvore genealógica

Um estudo de caráter genealógico apontou um traço distante de parentesco entre as norte-americanas Sydney Sweeney e Marilyn Monroe (1926-1962), atrizes de destaque na indústria do entretenimento dos Estados Unidos em diferentes épocas.
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A pesquisa, realizada pela plataforma de genealogia MyHeritage — e publicada pelo site Entertainment Weekly — nessa quarta-feira (7/10) concluiu que as mulheres são primas de nono grau. Ou seja, a linha de parentesco é, de fato, distante. Os pesquisadores traçaram o vínculo por meio do mapeamento das árvores genealógicas das artistas. Consequentemente, foi encontrada uma raiz em comum.
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A ligação inicial data do século XVII. Ezra Perry, um colono inglês, mudou-se par o estado de Massachusetts. Morto em 1689, traçou linhagem que abrange tanto Steven Sweeney, pai de Sydney, quanto Charles Stanley Gifford, pai biológico de Marilyn.
Em entrevista à revista People, Roi Mandel, um dos diretores da MyHeritage, explicou que a equipe decidiu investir na empreitada pela frequência com que as artistas eram comparadas. "Ao ver esses caminhos cruzados, a equipe decidiu buscar laços concretos nos arquivos da base de dados", relatou.
A empresa já havia conquistado notoriedade ao fazer outras conexões provenientes de parentesco entre famosos. Os atores Matthew Perry (1969-2023) e Courteney Cox, integrantes da famosa sitcom Friends; e a atriz Meryl Streep e a editora de moda Anna Wintour são dois dos exemplos de parentes distantes famosos.
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