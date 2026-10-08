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Sydney Sweeney e Marilyn Monroe são parentes, aponta árvore genealógica

Ezra Perry, um colono inglês, traçou linhagem que abrange tanto Steven Sweeney, pai de Sydney, quanto Charles Stanley Gifford, pai de Marilyn

Sydney Sweeney e Marilyn Monroe: parentesco distante - (crédito: American Eagle / Divulgação // Gene Korman / 20th Century Fox / Wikimedia Commons)
Sydney Sweeney e Marilyn Monroe: parentesco distante - (crédito: American Eagle / Divulgação // Gene Korman / 20th Century Fox / Wikimedia Commons)

Um estudo de caráter genealógico apontou um traço distante de parentesco entre as norte-americanas Sydney Sweeney e Marilyn Monroe (1926-1962), atrizes de destaque na indústria do entretenimento dos Estados Unidos em diferentes épocas. 

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A pesquisa, realizada pela plataforma de genealogia MyHeritage — e publicada pelo site Entertainment Weekly — nessa quarta-feira (7/10) concluiu que as mulheres são primas de nono grau. Ou seja, a linha de parentesco é, de fato, distante. Os pesquisadores traçaram o vínculo por meio do mapeamento das árvores genealógicas das artistas. Consequentemente, foi encontrada uma raiz em comum. 

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A ligação inicial data do século XVII. Ezra Perry, um colono inglês, mudou-se par o estado de Massachusetts. Morto em 1689, traçou linhagem que abrange tanto Steven Sweeney, pai de Sydney, quanto Charles Stanley Gifford, pai biológico de Marilyn. 

Em entrevista à revista People, Roi Mandel, um dos diretores da MyHeritage, explicou que a equipe decidiu investir na empreitada pela frequência com que as artistas eram comparadas. "Ao ver esses caminhos cruzados, a equipe decidiu buscar laços concretos nos arquivos da base de dados", relatou. 

A empresa já havia conquistado notoriedade ao fazer outras conexões provenientes de parentesco entre famosos. Os atores Matthew Perry (1969-2023) e Courteney Cox, integrantes da famosa sitcom Friends; e a atriz Meryl Streep e a editora de moda Anna Wintour são dois dos exemplos de parentes distantes famosos.  

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 08/10/2026 17:21
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