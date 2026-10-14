Irã condena jovem de 23 anos à morte por post blasfêmico nas redes

Detida na prisão de Vakilabad, Najmeh Amini tem 23 anos e declarou ser inocente - (crédito: Reprodução/Facebook)

Uma publicação feita nas redes sociais levou a estudante iraniana Najmeh Amini, de 23 anos, a ser condenada à morte por blasfêmia. A jovem também recebeu penas que, somadas, ultrapassam 12 anos de prisão por acusações relacionadas à segurança nacional e à divulgação de propaganda contra o regime do Irã.

A sentença capital está relacionada a um conteúdo considerado ofensivo ao profeta Maomé, segundo informações divulgadas nesta quarta-feira (14/10) pelo jornal britânico The Guardian. O processo também foi confirmado pelo jornal iraniano Khorasan.

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Durante o julgamento, Amini afirmou que estava sob efeito de cogumelos alucinógenos quando fez os comentários que deram origem à acusação. A defesa sustentou que as declarações deveriam ser tratadas como um lapso verbal, argumento que não foi aceito pelo juiz.

A estudante permanece detida na prisão de Vakilabad, localizada em Mashhad, no nordeste iraniano.

Apelo por investigação internacional

Antes da condenação, Amini já havia recorrido publicamente a organizações internacionais. Em uma gravação divulgada em setembro, pediu que a Organização das Nações Unidas (ONU), advogados e entidades de defesa dos direitos humanos acompanhassem e investigassem o processo.

Ao falar sobre a situação, a estudante disse não buscar reconhecimento pessoal, mas apoio para tornar o caso conhecido.

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“Não quero transformar-me numa heroína. Só quero uma coisa: que sejam a minha voz.”

Na mesma manifestação, Amini declarou ser inocente e relatou o impacto do processo sobre a família diante da possibilidade de ser executada.

Pena ainda pode ser contestada

A legislação penal do Irã prevê a pena de morte para ofensas ao profeta Maomé e a figuras veneradas do xiismo, embora admita exceções em determinadas circunstâncias.

A condenação de Amini ainda não encerra o processo. A sentença pode ser contestada perante o Supremo Tribunal do Irã.

O caso ocorre em meio a novos alertas de organizações de direitos humanos sobre o número de execuções realizadas no país. Segundo a Human Rights Activists in Iran (HRAI), mais de 600 pessoas foram executadas no Estado somente neste ano.