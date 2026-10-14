Entenda a tecnologia por trás da defesa antimíssil no Mar do Japão

A mitologia japonesa associa as aparições de peixe-remo em águas rasas a terremotos e tsunamis. A crença ganhou destaque em 2011, quando 20 exemplares apareceram na costa do Japão, pouco antes do terremoto mais forte registrado no país. - (crédito: wikimedia commons Mj-bird)

O lançamento recente de mísseis balísticos pela Coreia do Norte em direção ao Mar do Japão reativou o alerta máximo nas defesas da região asiática. A manobra militar, realizada dias após a Coreia do Sul ter testado um míssil hipersônico, mobilizou um complexo escudo eletrônico operado por forças japonesas, sul-coreanas e norte-americanas para neutralizar possíveis ataques antes do impacto.

Radares de varredura e detecção em segundos

A proteção do espaço aéreo regional começa no instante em que o propulsor de um míssil entra em ignição. Satélites militares em órbita s especializadas de alerta precoce utilizam sensores térmicos infravermelhos para identificar o calor liberado na decolagem e transmitem a localização preliminar para centrais de comando integradas.

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Em seguida, entram em ação os radares terrestres e embarcados de varredura eletrônica ativa. Navios destróieres equipados com o sistema de combate Aegis patrulham permanentemente o Mar do Japão com radares de banda S e X capazes de identificar alvos minúsculos a milhares de quilômetros de distância.

Esses equipamentos não giram como os radares tradicionais. Milhares de pequenos módulos transmitem feixes eletromagnéticos simultâneos em direções variadas, o que permite acompanhar dezenas de alvos em altíssima velocidade sem perder a precisão do foco.

Inteligência artificial e cálculo de trajetória

O grande diferencial das defesas contemporâneas reside no processamento algorítmico dos dados brutos. Como um míssil balístico atinge velocidades extremas e altitudes fora da atmosfera, os operadores humanos dependem de inteligência artificial para tomar decisões em frações de segundo.

Os sistemas automatizados calculam vetores matemáticos para antecipar a rota parabólica do artefato e determinar o ponto exato da queda no oceano. Esse processamento imediato descarta rapidamente ameaças que miram águas abertas desabitadas e prioriza a proteção de cidades litorâneas e bases navais.

A inteligência de dados também resolve outro desafio tático crítico: a distinção entre ogivas reais e alvos falsos. Mísseis avançados liberam fragmentos metálicos durante o voo para enganar as baterias de resposta. Os algoritmos comparam a resistência aerodinâmica e o comportamento dos fragmentos para indicar aos operadores exatamente qual objeto carrega a carga explosiva.

Camadas de interceptação no mar e em solo

Fase intermediária no espaço: mísseis interceptadores SM-3 disparados de navios tentam colidir diretamente contra o artefato invasor durante sua trajetória balística fora da atmosfera.

Defesa terminal em terra: baterias Patriot PAC-3 e baterias móveis do sistema THAAD assumem a missão caso o míssil reentre na atmosfera em direção a áreas habitadas ou pontos estratégicos.

Toda essa infraestrutura opera conectada por enlaces de satélite que transferem parâmetros de tiro entre Seul, Tóquio e o comando do Indo-Pacífico no Havaí, encurtando o intervalo de resposta entre a detecção inicial e as contramedidas para poucos minutos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.