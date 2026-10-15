Telhado de escola desaba no Paquistão e mata 34 crianças e um professor

Uma ambulância que transporta crianças deixa o local durante uma operação de resgate, após o desabamento de um telhado em uma escola em Peshawar, em 15 de outubro de 2026 - (crédito: ABDUL MAJEED / AFP)

O telhado de uma escola particular desabou nesta quinta-feira, 15, em Peshawar, cidade no noroeste do Paquistão, deixando pelo menos 34 crianças e um professor mortos, além de mais de 50 feridos. Segundo autoridades e um representante hospitalar, este foi o incidente mais grave desse tipo já ocorrido no país.

As vítimas tinham entre 6 e 12 anos, sendo que a mais velha tinha 14 anos, informou Mohammad Asim, porta-voz do Hospital Lady Reading. Ele acrescentou que alguns dos feridos encontram-se em estado crítico. O hospital declarou situação de emergência enquanto as equipes médicas prestavam atendimento às vítimas.

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A escola funcionava em um prédio de três andares, onde estudavam cerca de 1,2 mil alunos. A instituição oferecia da educação infantil até o 5º ano do ensino fundamental.

Segundo o porta-voz do serviço de resgate local, um teto desabou sobre outro teto, esmagando a sala de aula que ficava abaixo e deixando crianças presas no interior. Mais de 16 ambulâncias e mais de 60 socorristas atenderam ao chamado.

Imagens divulgadas pelos serviços de resgate, mostram socorristas e voluntários trabalhando na remoção de escombros e restos de materiais com baldes e bacias.

O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, lamentou o ocorrido e expressou "grande pesar pela perda de vidas tão valiosas". O presidente do país, Asif Ali Zardari, classificou o acidente como um "drama angustiante".

"Neste momento de luto, toda a nação compartilha a dor das famílias afetadas", declarou em um comunicado à parte.

Desabamentos de edifícios são comuns no país. Estruturas são frequentemente erguidas com materiais de má qualidade, e normas de segurança são ignoradas para reduzir custos.

Em junho deste ano, mais de uma dezena de crianças morreram quando o teto de um centro de apoio escolar desabou na cidade de Lahore, no leste do país.

Em 2025, 27 pessoas morreram e 10 ficaram feridas quando um edifício de cinco andares desabou no bairro de Lyari, em Karachi, uma cidade no sul do Paquistão.

*Com agências internacionais