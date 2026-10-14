Fisiculturista chilena Marianne Von Gierke morre aos 40 anos

A fisiculturista chilena Marianne Von Gierke morreu aos 40 anos. A notícia foi confirmada nesta quarta-feira (14/10) pelo fisiculturista Felipe Isaac Fierro, em uma publicação conjunta com a NPC Worldwide Chile, organização que promove competições de fisiculturismo no país. A causa da morte não foi divulgada.
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A morte ocorre poucas semanas após uma das principais competições da carreira da atleta. Em agosto, Marianne venceu a categoria Women’s Physique do Rising Phoenix Arizona Pro, nos Estados Unidos, e garantiu uma vaga no Mr. Olympia 2026. Em setembro, terminou em 13º lugar na disputa, realizada em Las Vegas.
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Natural de Magallanes, no Chile, Marianne começou a competir em 2014 e conquistou o cartão profissional da Federação Internacional de Fisiculturismo (IFBB) em 2021. Em 2024, venceu o Vancouver Island Pro, no Canadá, e se classificou pela primeira vez para o Mr. Olympia, no qual ficou em 16º lugar.
Além de atleta profissional, Marianne era advogada e construiu uma trajetória no cenário internacional do fisiculturismo, representando o Chile em competições fora do país.