Jornalista americana é ferida por ataque de colonos israelenses

Um grupo de colonos israelenses atacaram com pedras, bastões e botijões de gás, um grupo de palestinos nas proximidades de Abu Falah, na Cisjordânia. Duas pessoas ficaram feridas no conflito, uma delas uma jornalista do The Washington Post, Heidi Lavine. A plantação de oliveiras também foi queimada.
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Segundo o relato das testemunhas à agência de notícias Reuters, eles estavam se reunindo para realizar a tradicional colheita de azeitonas, quando um grupo de cerca de 80 colonos mascarados desceram a colina para atacar os aldeões. Com estilingues, eles atiraram pedras e colocaram fogo nas oliveiras com botijões de gás.
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Um vídeo publicado nas redes sociais é possível ver a jornalista, Heidi Lavine, caída e sendo socorrida por um colega, após ser ferida. Ao Comitê para a Proteção dos Jornalistas, ela disse que foi agredida e roubada pelos colonos.
Heidi e o outro ferido foram levados ao hospital de Ramallah. O Washington Post noticiou que ela sofreu ferimentos por todo corpo, teve uma costela quebrada e um dedo dilacerado.
This is @infinite_jaz rushing to help Heidi under fire from Israeli settlers slings https://t.co/Fb7xGPpF0h— Andrey X (@the_andrey_x) October 16, 2026
O exército israelense foi ao local e atirou bombas de gás lacrimogêneo na direção dos palestinos. Em comunicado, as Forças Armadas de Israel disse que os militares e policiais da fronteira dispararam tiros de advertência e repudiaram o conflito. "As tentativas de incitar atritos entre as populações prejudicam a segurança na área. Ataques e violência contra civis inocentes são graves e inaceitáveis", disseram os militares.
* Estagiário sob supervisão de Paulo Floro.
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