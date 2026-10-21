Análise: quem está por trás dos tumultos na França e quem pode se beneficiar deles?

O prefeito conservador de Limoges, Guillaume Guérin, culpou o partido de esquerda radical LFI pelo caos em sua cidade. O partido nega a acusação - (crédito: AFP via Getty Images)

"Esta não é a cara da França! Vocês, da mídia, estão todos focados na violência e na destruição dos protestos de sábado. Mas essa não é a maioria. Não somos 'nós'. Essa não é a França!"

Elisabeth falava comigo em frente a uma fileira de vitrines quebradas, com cacos de vidro ainda espalhados pela rua arborizada de Paris. As paredes estavam pichadas com grafites em letras vermelhas insultando a polícia francesa e com a data dos distúrbios: 17 de outubro.

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Abordei Elisabeth e sua amiga para perguntar o que elas achavam do que havia acontecido no sábado. Elisabeth estava tão chateada que, ao falar, parecia prestes a chorar.

"Meu amigo acha que isso é uma guerra civil na França, mas eu não. O que aconteceu no sábado foi algo completamente diferente."

Mas o que aconteceu exatamente? Quem está por trás dos tumultos? Embora grande parte dos saques parecesse oportunismo, a violência parecia premeditada. Por que orquestrá-la agora, depois de semanas de protestos estudantis? E quem seria o maior beneficiado com a destruição no fim de semana? Elisabeth não tinha certeza absoluta.

Diversas teorias estão circulando, dentro e fora da França. Respostas simplistas podem ser atraentes, mas a verdade é que muitos fatores estão em jogo.

A presidente da Assembleia Nacional, Yaël Braun-Pivet, propôs uma investigação parlamentar sobre os distúrbios e a forma como eles foram organizados.

A inteligência francesa havia informado círculos governamentais no início deste mês que grupos anarquistas de esquerda estavam envolvidos nos protestos estudantis. Sua assinatura: um A maiúsculo, circulado em preto, foi pichada em diversos prédios por toda a França neste fim de semana.

A mídia francesa exibiu repetidamente um vídeo gravado no sábado, mostrando grupos de jovens vestidos de preto, com um lenço preto no rosto para esconder a identidade, aparentemente atacando várias viaturas policiais com o que parecem ser martelos ou facões.

Um relatório da inteligência francesa de 29 de setembro, publicado pelo jornal Le Figaro, detalha a "manipulação" de manifestações estudantis por sindicatos estudantis e movimentos políticos alinhados à esquerda radical.

O documento sugere que o movimento político de extrema-esquerda La France Insoumise (LFI) usa violência como estratégia para as eleições presidenciais de 2027. O LFI nega essa acusação.

Segundo relatos franceses, o saque em massa de mais de 3 mil lojas e estabelecimentos comerciais no sábado parece ter sido, em grande parte, oportunista. Muitos jovens tentaram imediatamente vender pela internet os produtos roubados, incluindo tênis de grife. Alguns nem se deram ao trabalho de cobrir o rosto. Será que acreditavam que sairiam impunes?

Emmanuel Macron — que está em final de mandato como presidente — vem sendo acusado de não ter conseguido garantir a segurança do país no sábado.

As plataformas de vendas online prometeram colaborar com as autoridades francesas para localizar o maior número possível de saqueadores. A polícia diz estar analisando imagens de câmeras de segurança e de redes sociais. Macron insiste que todos os responsáveis pela violência ou pelos roubos serão processados.

Sugestões de que algumas pessoas foram incentivadas a participar da violência por meio de publicações nas redes sociais levaram o ex-primeiro-ministro Gabriel Attal — um dos candidatos à próxima eleição presidencial na França — a pedir o bloqueio seletivo de algumas redes sociais para conter a violência.

A Bélgica também tem enfrentado protestos violentos nos últimos dias. Na terça-feira (20/10), o ministro do Interior belga, Bernard Quintin, alertou para a "TikTokização" da violência. Imagens dos tumultos são amplamente compartilhadas nas redes sociais, alcançando um grande público de jovens, afirmou ele, atribuindo também a violência nas ruas de Bruxelas e Liège a "grupos conhecidos de extrema esquerda".

Na França, o primeiro-ministro Sébastien Lecornu e o ministro do Interior Laurent Nuñez também implicaram claramente a "extrema esquerda" nos distúrbios de sábado por "jogar gasolina no fogo", segundo Nuñez. Na terça-feira, Lecornu falou de "insurreições" planejadas por "pequenos grupos de extrema esquerda e ultraesquerda".

Anteriormente, ele havia acusado a "extrema esquerda" de instrumentalizar as manifestações estudantis.

É algo que Jean-Luc Mélenchon — líder anticapitalista da LFI que também tem planos para concorrer à presidência da França — negou veementemente.

Mélenchon participou do protesto no sábado. Políticos de seu movimento LFI têm estado presentes nas manifestações estudantis desde que estas começaram, há um mês, nos bairros carentes da periferia de Paris, reivindicando melhor educação pública para todos.

AFP via Getty Images O prefeito conservador de Limoges, Guillaume Guérin, culpou o partido de esquerda radical LFI pelo caos em sua cidade. O partido nega a acusação

O que dizem os alunos?

Na segunda-feira, no bairro de Saint-Denis, me encontrei com Lisa Cordat, da associação estudantil da FSE. Ela me contou que os estudantes se organizaram para realizar manifestações por meio de mensagens nas redes sociais ou através de organizações estudantis. Ela disse ser "um insulto" sugerir que eles estavam sendo manipulados ou "obrigados a fazer isso ou aquilo" por políticos.

"A raiva dos alunos vem de baixo para cima", diz Lisa.

Mas também existe uma frustração palpável entre muitos na França com o que consideram a politização da violência de sábado. Lina, de 25 anos, me disse: "Os políticos estão à procura de bodes expiatórios, mas não perguntam por que tudo isso aconteceu. As causas profundas do sábado. Nos sentimos assustados e abandonados."

Desde sábado, os principais políticos da França têm embarcado em um festival de acusações mútuas.

A eleição presidencial daqui a seis meses será muito disputada e a volatilidade nas ruas francesas se reflete imediatamente na política francesa, que já está bastante tensa.

Mélenchon, atualmente em segundo lugar na maioria das pesquisas, à frente dos candidatos centristas, acusou o primeiro-ministro centrista da França de ser "responsável pelo caos", seja por "incompetência" ou por "estratégia".

Mélenchon chegou a insinuar que o Lecornu pode ter permitido que a violência acontecesse para poder se posicionar como um "defensor da ordem", após a anarquia de sábado, "o que faria as pessoas esquecerem seu fracasso nas finanças públicas".

A França enfrenta dificuldades com o aumento vertiginoso da dívida pública e os custos de empréstimos do governo.

Quanto às falhas de inteligência de sábado, Macron exigiu explicações e uma nova estratégia policial. O ministro do Interior francês admitiu que não havia policiais suficientes nas ruas, apesar dos protestos em todo o país terem sido divulgados com bastante antecedência.

Após acusações de truculência em manifestações anteriores, a polícia pareceu estar completamente despreparada neste fim de semana.

De todos os aspirantes à presidência, Marine Le Pen, do partido anti-imigração Reunião Nacional, é aparentemente quem mais se beneficia politicamente das cenas chocantes de sábado.

Ela já está muito à frente nas pesquisas de opinião. Le Pen optou por lançar um pronunciamento em vídeo com ares presidenciais à nação pelas redes sociais no domingo. Vestida formalmente, atrás de uma grande mesa e em frente a uma bandeira francesa, ela culpou nominalmente Jean-Luc Mélenchon e seus aliados, que "buscam mergulhar o país no caos", disse ela.

Ela também acusou o governo Macron de "estar sem fôlego", o que significa que a França está "refém entre a violência e a impotência".

Ela encerrou seu vídeo lembrando aos eleitores franceses que eles teriam a oportunidade de "escolher um caminho diferente" daqui a seis meses.

O partido de Le Pen promove uma mensagem de lei e ordem e fronteiras fechadas e, tal como o presidente dos EUA, Donald Trump, e o vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, culpou os imigrantes, entre outros, pelo caos ocorrido em França no sábado. As autoridades francesas não implicaram os imigrantes na violência.

Uma professora chamada Mar reclamou que a violência de sábado "atende aos propósitos dos políticos. Ela desvia a atenção de semanas de protestos legítimos por melhores serviços públicos", disse ela.

"Os políticos não estão ouvindo o que os estudantes precisam, nem o que os professores precisam, nem o que o povo francês quer. Eles estão usando a violência para fazer campanha eleitoral para se tornarem presidentes e para tentar prejudicar a imagem de seus oponentes."

Frustração pública com os políticos

Mas um número crescente de pessoas na França, muitas delas da geração Z, dizem ter cada vez menos fé no "sistema".

Vemos esse mesmo fenômeno em outros países europeus, onde protestos liderados principalmente por jovens eclodiram – alguns de forma violenta – neste fim de semana na Itália, Portugal e Albânia, bem como na França e na Bélgica.

Essas manifestações são frequentemente desencadeadas pelo aumento vertiginoso do custo de vida, pela deterioração dos serviços públicos e por uma sensação de impotência que as pessoas sentem em relação às suas próprias vidas.

O que podemos fazer individualmente em relação ao aumento dos custos de energia causado por guerras distantes no Oriente Médio ou na Ucrânia?, muitos perguntam.

Os eleitores dizem cada vez mais que estão perdendo a fé nos partidos políticos tradicionais ou no poder para que ouçam suas preocupações e as solucionem. Os jovens observam as mudanças climáticas, a desigualdade social, os preços exorbitantes da habitação e a inteligência artificial como ameaças potenciais ao seu lugar no mercado de trabalho.

Segundo pesquisas de opinião realizadas este ano pelo Pew Research Center, 69% das pessoas na França estão insatisfeitas com a democracia. Na Espanha, o índice é de 68% e na Itália, de 62%. Os EUA enfrentam um descontentamento semelhante, com 69% da população se declarando insatisfeita com o funcionamento da democracia.

Muitas pessoas com quem conversei na França desde os tumultos de sábado enfatizam a importância de se fazer uma distinção clara entre manifestantes pacíficos, porém irritados, e aqueles que têm a intenção de causar destruição violenta.

Deixando a política de lado, será que o que estamos vendo agora na onda de protestos na Europa é um poderoso coquetel de frustração latente, pedidos de ajuda para que as autoridades ouçam, mas também, para alguns, uma sombria sensação de que não há muito mais a perder?