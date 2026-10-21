Puma Rodríguez explica derrota do Vasco para o Boca: "Erros infantis"

O Vasco viu sua campanha na Copa Sul-Americana chegar ao fim. Nesta terça-feira (20), em um Maracanã com mais de 66 mil torcedores, o Cruz-maltino viu sua vantagem conquistada na ida derreter e o Boca Juniors remontar no confronto para ficar com a classificação para a final. A equipe vascaína perdeu por 3 a 1, com direito a uma falha bizarra de Léo Jardim, que resumiu uma noite para esquecer.

Autor do gol do Vasco na partida – e que naquele momento levaria a partida para a decisão por pênaltis – Puma Rodríguez tentou encontrar justificativas para o revés vascaíno. De acordo com o lateral cruz-maltino, a eliminação aconteceu por conta dos diversos "erros infantis" cometidos pela equipe durante a partida no Maracanã.

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"Faltou jogar um pouco mais como homens. A gente cometeu erros infantis. A gente estava pressionado. Mas agora é trabalhar, virar a chave e seguir em frente", disse Puma, que seguiu:

"É muito triste, porque tomamos gol no final, quando achei que a gente podia fazer outro. Mas não ganhamos o jogo, não passamos e ficamos tristes", finalizou ao ‘Paramount’.

Puma entrou na partida aos 12 minutos do segundo tempo, e mudou a cara da equipe. Em melhor fase do que o titular Paulo Henrique, o uruguaio precisou apenas de nove minutos em campo para marcar o gol que levaria a partida para os pênaltis. Contudo, aos 43, Paredes marcou o gol que deu a classificação ao Boca Juniors, em uma falha clamorosa de Léo Jardim.

Apesar de ainda ter a chance de conquistar um título nesta temporada com a Copa do Brasil, o Cruz-maltino volta suas atenções ao Brasileirão. Os comandados de Pedro Emanuel jogam neste sábado (24), às 18h30 (de Brasília), diante do Corinthians, em um confronto direto na briga contra o rebaixamento, em São Januário.