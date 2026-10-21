Putin anuncia libertação do americano Stephen Hubbard

Stephen James Hubbard é um professor de inglês aposentado e veterano militar americano de Big Rapids, Michigan. - (crédito: AFP)

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou nesta quarta-feira (21) a libertação de Stephen Hubbard, um americano acusado de combater como mercenário na guerra da Ucrânia, durante uma reunião com o enviado da Casa Branca, Steve Witkoff, em São Petersburgo, informaram as agências russas.

Putin disse que Hubbard, condenado em um julgamento a portas fechadas em outubro de 2024 a quase sete anos de prisão, encontrava-se no aeroporto de Pulkovo, acrescentaram.