Morre Kyle Kennedy, sobrinha-neta de JFK, aos 42 anos

Kyle Kennedy, sobrinha-neta do ex-presidente dos EUA John F. Kennedy, morreu aos 42 anos. Segundo o obituário publicado pela rede de funerárias Burke, a morte ocorreu em setembro, mas só foi divulgada nesta terça-feira (20/10).
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"Kyle Francis Kennedy, de 42 anos, faleceu em paz no dia 21 de setembro de 2026, em sua casa em Westwood, Massachusetts", diz o obituário.
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Kyle é uma dos 34 netos de Robert F. “Bobby” Kennedy, irmão de JFK, e era prima de Conor Kennedy, marido da cantora brasileira Giulia Be. A causa da morte está sendo investigada pelas autoridades, segundo informações obtidas pela revista americana People.
Em 2020, Kyle sofreu uma grave lesão na medula espinhal que a deixou permanentemente paralisada e provocou outros problemas de saúde. Segundo a nota de falecimento, ela dedicou grande parte da carreira à educação, atuando como professora, defensora do ensino mais igualitário e mentora de educadores. Apaixonada por arte, viagens e esportes, também praticava corridas de longa distância e completou a Maratona de Boston em 2019. Kyle Kennedy deixou os filhos Conor e Declan e o ex-marido Liam.
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