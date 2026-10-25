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ELEIÇÕES 2026

Reeleição de Lula repercute na imprensa internacional; veja manchetes

Jornais de diversos países destacaram a virada do petista, o quarto mandato e os desafios políticos do Brasil após a vitória sobre Flávio Bolsonaro

Após a confirmação da vitória, Lula discursou para apoiadores em São Paulo - (crédito: Miguel Schincariol/AFP)
Após a confirmação da vitória, Lula discursou para apoiadores em São Paulo - (crédito: Miguel Schincariol/AFP)

A reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhou destaque na imprensa internacional neste domingo (25/10). Jornais da Europa, da Ásia e da América Latina repercutiram a vitória sobre Flávio Bolsonaro (PL), com enfoques que vão da virada no segundo turno aos desafios de governar um país politicamente dividido.

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No Reino Unido, o The Guardian destacou a vitória histórica de Lula sobre o candidato de extrema direita. O jornal também acompanhou a disputa em uma página de resultados em tempo real e em uma cobertura ao vivo, com atualizações sobre a votação e a apuração.

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A BBC chamou atenção para os desafios do próximo mandato. Na reportagem sobre o quarto mandato de Lula, a emissora britânica destacou que o presidente terá de lidar com um Congresso hostil e com um país dividido. O resultado eleitoral, portanto, não encerra a disputa política: abre uma nova etapa de negociações para o governo.

Nos Estados Unidos, o The Washington Post destacou que a vitória de Lula interrompe o avanço da direita na América Latina. O jornal também chamou atenção para a força da oposição no Congresso, que deve impor desafios ao presidente durante o novo mandato, e para o impacto do resultado nos planos do presidente norte-americano, Donald Trump de ampliar sua influência na região.

A agência norte-americana Associated Press (AP) enfatizou a relação entre Lula e Trump e os efeitos da eleição para o equilíbrio político regional. A reportagem também destacou a confusão provocada pela decisão de ampliar o horário de votação, tomada quando parte das urnas já havia sido fechada, e apontou a possibilidade de questionamentos judiciais por aliados de Flávio Bolsonaro.

Na França, o Le Monde concentrou parte da cobertura nas controvérsias do dia da votação. A publicação acompanhou as denúncias de dificuldades no transporte público e os questionamentos sobre a participação dos eleitores, em meio à decisão de ampliar o horário de votação. 

Na Espanha, o El País definiu o resultado como uma “virada histórica”. O jornal relacionou a vitória à disputa entre a esquerda e o avanço da direita na América Latina, destacando a recuperação de Lula no segundo turno.

Na Argentina, o La Nación também ressaltou a virada, mas deu destaque ao contexto controverso em que ocorreu a votação. O jornal destacou que Lula conquistou o quarto mandato após um segundo turno marcado por questionamentos e disputas judiciais. 

O argentino Clarín acompanhou as denúncias envolvendo o transporte público e os pedidos para estender o horário de votação. O enfoque ajuda a dimensionar como os problemas logísticos e as decisões judiciais também entraram na cobertura internacional da eleição.

No Japão, o The Japan Times chama Lula de “presidente icônico da classe trabalhadora brasileira” e também integra a lista de veículos para acompanhar a repercussão do resultado brasileiro. Já na Itália, o La Repubblica destacou o triunfo de Lula sobre Bolsonaro e a derrota da direita na tentativa de conquistar a Presidência.

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 25/10/2026 23:15 / atualizado em 25/10/2026 23:21
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