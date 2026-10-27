Sérvios celebram vitória do movimento estudantil nas eleições legislativas

Apoiadores do movimento estudantil dançam em um parque em frente ao Parlamento sérvio, em Belgrado, no dia 26 de outubro de 2026 - (crédito: ANDREJ ISAKOVIC / AFP)

Uma multidão de sérvios saiu às ruas na segunda-feira (25/10) para celebrar a vitória do movimento estudantil nas eleições legislativas realizadas na véspera, encerrando 14 anos no poder do partido populista de direita de Aleksander Vucic.

A vitória nas eleições antecipadas é o ponto culminante de quase dois anos de manifestações desencadeadas pelo desabamento, em 2024, de uma marquise da estação de Novi Sad, a segunda maior cidade do país balcânico.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Dezesseis pessoas morreram e os manifestantes atribuíram o acidente à corrupção. Esse incidente desencadeou os maiores protestos no país desde a queda do ex-líder Slobodan Milosevic em 2000.

Segundo uma pesquisa da ONG Cesid, baseada em uma amostra que representa 96% dos votos, o movimento estudantil obteve 52,9% dos votos, contra 38,8% do governista Partido Progressista Sérvio (SNS).

Os resultados preliminares não oficiais, divulgados nesta segunda, representariam uma maioria de 140 cadeiras das 250 do Parlamento. A participação final estimada foi de 69,3%.

Dezenas de milhares de pessoas se reuniram novamente na noite desta segunda em uma grande praça no centro de Belgrado para celebrar. Muitos agitavam sinalizadores enquanto fogos de artifício iluminavam o céu.

“Estou nas nuvens”, declarou à AFP o aposentado Zvonimir Stankovic, que se juntou aos manifestantes. “É difícil explicar a alguém que nunca viveu aqui o que se sente depois de anos de opressão.”

A multidão se dispersou após breves confrontos com a polícia de choque em frente ao prédio de um veículo de comunicação. Ilija Srdanovic, líder da Lista dos Estudantes, publicou no Instagram um apelo à calma.

“Os resultados ainda não foram proclamados. Devemos manter a dignidade até o fim, não recorramos a nenhuma forma de violência”, escreveu.

"Vitória!"

"Os estudantes venceram e, com eles, também vence a esperança de que a Sérvia seja um país de justiça, liberdade e dignidade", declarou Radomir Saicic, candidato da Lista.

Para a surpresa de muitos observadores, Vucic, que vinha adotando uma postura cada vez mais autoritária nos últimos anos, reconheceu a derrota menos de duas horas após o fechamento das urnas.

"A julgar por uma amostra estratificada, está claro que perdemos estas eleições", disse ele diante de seus seguidores na sede do partido SNS, em Belgrado.

O discurso de Vucic provocou uma explosão de alegria na capital sérvia. Milhares de pessoas celebraram perto da sede da Comissão Eleitoral.

Na sede da Lista dos Estudantes, os simpatizantes do movimento aplaudiam, choravam e se abraçavam, aos gritos de "vitória, vitória".

Em setembro, Vucic, então presidente, dissolveu o Parlamento e convocou eleições antecipadas, uma das principais demandas do movimento de protesto. Alguns dias depois, apresentou sua renúncia para poder concorrer ao pleito com a expectativa de ser eleito primeiro-ministro.

Próximo da Rússia, Vucic dominava a vida política sérvia havia 14 anos. Nesta segunda-feira, o Kremlin manifestou a expectativa de que os novos dirigentes compreendam que a "cooperação com a Rússia" seria "do interesse" da Sérvia.

"O futuro da Sérvia"

Contra Vucic, o movimento estudantil virou uma força política heterogênea para tentar a vitória. Sua lista única não tem uma figura de destaque. São candidatos da sociedade civil, cujo único ponto em comum era o desejo de derrotar o partido governista.

A manifestação mais recente do movimento mobilizou quase 150 mil pessoas na capital sérvia, Belgrado.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o primeiro-ministro da Hungria, Peter Magyar, parabenizaram a Lista dos Estudantes.

"Estamos prontos para apoiar as reformas sobre o Estado de Direito, liberdade de imprensa, o combate à corrupção e o fortalecimento das instituições democráticas, e trabalhar juntos para promover o futuro da Sérvia na União Europeia", escreveu Von der Leyen no X.

Magyar, por sua vez, afirmou ter conversado com dirigentes da Lista dos Estudantes e expressou o apoio de seu país.