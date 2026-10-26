Prefeito de Nova York parabeniza Lula por vitória em eleições

O prefeito de Nova York, nos Estados Unidos, Zohran Mamdani, parabenizou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após a vitória no segundo turno das eleições de 2026 neste domingo (25/10). Lula terminou o pleito vitorioso diante do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

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Em postagem nas redes sociais, Mamdani inicia o vídeo com um "olá, Brasil, tudo bem?". Em seguida, parabeniza Lula pela vitória, a qual caracteriza como um "enorme privilégio", celebra a conquista e a associa à força da mobilização popular.

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O prefeito também ressaltou a defesa dos direitos dos trabalhadores. Conforme destacou, ele e Lula vêm do mesmo movimento, o qual acredita que o governo "deve servir a classe trabalhadora, e não apenas os riscos".

"O nosso movimento se recusa a aceitar que a pobreza é inevitável. Ao invés disso, apostamos na possibilidade real de semear dignidade para todas as classes", afirmou.

Em seguida, Mamdani também citou o fim da escala de trabalho no modelo 6 x 1. Além de chamar a decisão, aprovada no plenário do Senado Federal no último dia 14 de outubro, de "exemplo", afirmou que a ação é "exatamente o que se parece com realizar esta visão", ou seja, a de dar dignidade à classe trabalhadora.

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"Sei que todas as dificuldades que os brasileiros passam são as mesmas enfrentadas pelos nova-iorquinos norte-americanos. Dificuldade e sofrimento para recuperar tempo, ter dignidade, descanso. É um prazer gigantesco ver que existem pessoas na luta por esta mesma visão", afirmou.

Veja o vídeo publicado pelo prefeito de Nova York:

Prefeito de NYC cumprimentando Lula pela vitória https://t.co/Gpq7FBDwm3 — Duncan Lou ????????? (@mariludiniz) October 26, 2026