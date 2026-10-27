Estrela pop anuncia gravidez, mas há um detalhe: ela é IA

Mity (segunda da esquerda para a direita) e as demais integrantes da banda - (crédito: reprodução/redes)

Uma cantora do grupo de pop chinês BabyQueen surpreendeu os fãs ao anunciar que estava grávida e que faria uma pausa na carreira. A declaração, publicada na rede social chinesa Weibo, repercutiu pelo fato de que, todas as integrantes do grupo são personagens criadas por inteligência artificial (IA), inclusive a própria grávida Mity.

“Recentemente, descobri que estou grávida. Depois de refletir bastante e conversar com a empresa e com os outros integrantes, decidi fazer uma pausa no grupo por enquanto, para focar no meu descanso e cuidar de mim mesma”, escreveu a personagem em uma publicação.

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No pronunciamento, a cantora virtual também pediu desculpas aos colegas e à equipe pelo impacto da decisão nos planos de retorno do grupo. Mity afirmou reconhecer o esforço de todos os envolvidos e assumiu a responsabilidade pela mudança.

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A publicação deixou parte do público confusa. Após a repercussão, os criadores das personagens esclareceram que a gravidez era fictícia. Segundo eles, a história foi inventada porque estava difícil manter as atividades das quatro integrantes do grupo.

O BabyQueen foi desenvolvido na China por um grupo de estudantes fãs de K-pop da província de Liaoning. Os criadores desenvolveram cinco integrantes virtuais, cada uma com perfil e personalidade próprios nas redes sociais.

Em poucas semanas, a publicação alcançou cerca de 78 milhões de visualizações no Weibo. Até o momento, a banda lançou apenas algumas prévias e teasers de músicas curtas em suas redes sociais.

A popularização de personagens criados por inteligência artificial não se limita ao entretenimento. Na Ásia essas figuras virtuais vêm sendo incorporadas a diferentes iniciativas, inclusive como forma de companhia e em campanhas publicitárias.

Personagens de séries e produções digitais criados por IA já aparecem em anúncios comerciais como representantes de marcas. Um exemplo é Fang Taizi, personagem virtual de 20 anos da popular websérie Laid-Off Girl, que estrelou campanhas publicitárias de lentes de contato.

De acordo com as informações divulgadas sobre o caso, a personagem cobrou o equivalente a R$ 180 mil por minuto de participação no anúncio, valor comparável aos cachês de celebridades da vida real.

*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca