Ator de "Reis" adota nome artístico e inicia novo capítulo na carreira

Depois de anos de estudos, reflexões e análises sobre posicionamento, marketing pessoal e construção de marca, o ator, diretor e produtor Wagner Cavalcanti, de 39 anos, tomou uma decisão importante para sua trajetória profissional: a partir de agora, seu nome artístico passa a ser Phill Cavalcante. No ar em Reis, na Record TV, como Eli, ele explica que a mudança não foi feita de um dia para o outro.

"É fruto de muito estudo, planejamento e de uma compreensão cada vez maior sobre o mercado, a comunicação e a importância de construir uma identidade forte, estratégica e comercial. Entendi que um nome também comunica, posiciona e abre portas. Dentro dessa análise, percebi que Phill Cavalcante representa melhor o posicionamento que desejo construir para os próximos anos da minha carreira", afirma.

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O artista ressalta que continua sendo o mesmo, com a mesma paixão pela arte, a mesma dedicação e a mesma história construída ao longo de tantos anos. "Não se trata de apagar o que vivi até aqui, mas de transformar toda essa experiência em combustível para os próximos passos. Toda mudança exige coragem, mas algumas exigem, acima de tudo, consciência e planejamento."

Galinha Pintadinha

Nascido na Baixada Fluminense, Phill Cavalcante ficou conhecido no meio artístico por dar vida a um personagem icônico do imaginário coletivo: a Galinha Pintadinha, criada em 2006 pelos produtores brasileiros Juliano Prado e Marcos Luporini. Para chegar ao papel na versão teatral, dirigida por Ernesto Piccolo — com a qual rodou o país e se apresentou em programas de televisão —, o rapaz fez teste com mais de 1.500 candidatos.

Ele também traz no currículo a apresentação do programa infanto-juvenil Artes, artistas e arteiros, na Band — atração que se tornou material didático para aulas de educação. Ele também deu vida a Cuca do Sitio do Picapau Amarelo em matérias para o extinto Vídeo show. Um pouco antes, em 2013, Wagner esteve na segunda versão de Chiquititas, no SBT.

Já no ambiente adulto, Wagner protagonizou um dos episódios de um quadro de muito sucesso exibido pelo Fantástico, chamado Vai fazer o quê?, em que assediava uma menina na rua. Na Record, fez diversas participações em produções como Vitória (2014), Jesus (2018) e Topíssima (2019),

"Hoje, inicio esse novo capítulo com a certeza de que essa escolha faz parte de um movimento maior: evoluir, me posicionar e continuar construindo minha trajetória com propósito. Prazer, Phill Cavalcante. Um novo nome, uma nova fase e muitos capítulos ainda por escrever", finaliza.