Apresentador chuta drone no rosto de bailarina ao vivo

O apresentador de TV Ernesto Chavana foi alvo de criticas nas redes sociais após chutar um drone durante o programa ao vivo e atingir o rosto de uma das bailarinas, Isabela Rojas. O incidente ocorreu nesta terça-feira (27/10), no programa Es Show no canal 6 Multimedios, em Monterrey, no México.

Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, o apresentador aparece incomodado com a presença de um drone que sobrevoava o estúdio a baixa altura. Em seguida, ele chuta o equipamento, que é lançado na direção da modelo e atinge seu rosto.

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Após o impacto, Isabela leva as mãos à face e demonstra sentir dor. Outras integrantes do programa se aproximam para ajudá-la a deixar o palco. A transmissão, no entanto, continua.

Chavana pediu desculpas publicamente à modelo e reconheceu sua responsabilidade pelo acidente. Segundo o jornal mexicano Excélsior, o apresentador declarou estar arrependido e envergonhado com o ocorrido.

A produção do programa também informou que ele assumiria os custos decorrentes do episódio. Após a repercussão, Chavana afirmou que não teve a intenção de machucar a colega e que conversou com ela para se desculpar, segundo o apresentador, Isabela aceitou o pedido de desculpas.

O caso continuou provocando questionamentos nas redes sociais sobre a conduta do apresentador e as condições de segurança no estúdio. Parte dos espectadores também levantou a hipótese de que a cena pudesse fazer parte de uma encenação, já que o programa costuma apresentar discussões e situações de tensão entre os participantes. No entanto, não houve confirmação de que o episódio tenha sido planejado.

Veja o momento:

???????? A model took a drone right to the moneymaker ... after a Mexican TV host beamed her in the face when he went to kick it across the stage ... and it's all on video.



????: Multimedios TV Canal 6 pic.twitter.com/HSmrzutWSh — TMZ (@TMZ) October 28, 2026



