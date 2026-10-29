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Briga entre deputados termina em pancadaria no Parlamento da Armênia

Confusão começou após provocação sobre familiar de líder da oposição e envolveu socos, chutes e uma cadeira arremessada durante sessão transmitida ao vivo

Deputados do governo e oposição se enfrentam durante discussão no Parlamento da Armênia - (crédito: Reprodução/YouTube Parlamento da Armênia)
Deputados do governo e oposição se enfrentam durante discussão no Parlamento da Armênia - (crédito: Reprodução/YouTube Parlamento da Armênia)

Uma discussão entre deputados do governo e da oposição terminou em pancadaria no Parlamento da Armênia nesta quinta-feira (29/10). Parlamentares trocaram socos e empurrões, enquanto outros tentavam separar os envolvidos. O vice-presidente da Assembleia Nacional, Vahagn Aleksanyan, chegou a arremessar uma cadeira contra integrantes da oposição. A sessão precisou ser interrompida, e uma ambulância foi acionada.

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A confusão começou durante um debate sobre a escolha de um integrante da Câmara de Contas, órgão responsável pela fiscalização das contas públicas. Durante o pronunciamento, o deputado governista Taron Chakhoyan, do partido Contrato Civil, fez críticas à família de Narek Karapetyan, líder da bancada oposicionista Armênia Forte. O parlamentar cobrou explicações sobre uma declaração feita por um primo de Karapetyan antes das eleições, quando mencionou a criação de um ministério para “satisfazer as mulheres”.

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Karapetyan reagiu às provocações ainda de seu assento e, em seguida, foi até a tribuna. A discussão se intensificou, e deputados dos dois lados se levantaram para participar do confronto. Chakhoyan e o oposicionista Garnik Davtyan trocaram socos, enquanto a briga se espalhava pelo plenário.

O presidente do Parlamento, Ruben Rubinyan, inicialmente decidiu manter a sessão, que era transmitida ao vivo, e pediu que os deputados voltassem aos seus lugares. Com a continuidade das agressões, suspendeu os trabalhos e convocou a segurança para conter os parlamentares. A discussão prosseguiu nos corredores do edifício.

Imagens do confronto mostram o deputado oposicionista Andranik Gevorgyan com o nariz sangrando e Ruben Mkhitaryan com as roupas rasgadas. Apesar do acionamento de uma ambulância, o serviço de emergência informou posteriormente que a equipe cancelou o atendimento antes de chegar ao local e não prestou assistência médica a nenhum envolvido.

Assista:

Governo responsabiliza oposição

O primeiro-ministro Nikol Pashinyan condenou a violência, mas atribuiu a responsabilidade pelo episódio à oposição e defendeu a reação dos integrantes de seu partido. Ao comentar o arremesso da cadeira, afirmou que a resposta dos governistas havia sido proporcional.

A oposição, por sua vez, classificou o episódio como uma provocação planejada e criticou a participação de um integrante da direção do Parlamento na briga. O confronto ocorreu em meio a uma sessão marcada por acusações políticas e divergências entre governistas e oposicionistas.

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 29/10/2026 18:51 / atualizado em 29/10/2026 21:28
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