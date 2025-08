Obstrução da oposição é "ataque" e continuidade do golpe, dizem governistas

Deputados alinhados ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva disseram nesta terça-feira (5/8) que a obstrução da oposição aos trabalhos da Câmara é um “ataque” ao parlamento e à própria democracia. O grupo pretende acionar o Conselho de Ética da Casa contra os congressistas, cuja maioria é de deputados do PL.

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (PT-RJ), disse que é “inaceitável” a mobilização da oposição para impedir o funcionamento da Casa Baixa. “Ninguém pode parar pela força a atividade parlamentar. Os trabalhos legislativos. É uma continuidade desse processo de golpe”, afirmou.

“Isso aqui é mais um ataque às instituições. Houve o 8 de janeiro e parece que eles continuam na mesma linha, de atacar todas as instituições. De fazer um movimento que só tem um objetivo: tentar livrar a cara de Bolsonaro. É uma chantagem contra o país”, argumentou o petista.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), está em seu estado e só deve chegar a Brasília no fim do dia. A sessão do Plenário estava marcada para as 13h55, mas os deputados de oposição impediram o início dos trabalhos.

Segundo Lindbergh, os governistas esperam a chegada de Motta para retomar os trabalhos. “Cada um desses deputados que ocuparam a Mesa desta forma, de forma autoritária, podem e serão responsabilizados. Têm de ser responsabilizados no Conselho de Ética”, disparou.

Já a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) disse que o parlamento só parou de funcionar durante ditaduras. “Nem acho inteligente da parte deles tapar a boca. Isso chega a ser ridículo. Em vez de eles usarem os microfones para fazer seus protestos e a defesa do que pensam, tapam a boca e tentam impedir a nossa boca de falar. Isso é inaceitável”, afirmou a parlamentar.

O deputado Tarcísio Motta (PSol-RJ), por sua vez, questionou a legalidade do movimento dos parlamentares bolsonaristas. Disse que os parlamentares têm direito a obstruir as votações, mas que isso só poderia ser feito com a sessão em andamento.

“Cometem um ato muito grave ao paralisar os trabalhos do parlamento para exigir a votação de um projeto que o Colégio de Líderes decidiu não pautar.(...) Cada um deles vai ser alvo de processo no Conselho de Ética pelo que estão fazendo hoje”, disse o congressista, que comparou o movimento à tentativa golpista do 8 de janeiro.

Oposição rebate

A oposição defendeu a legitimidade do protesto feito pelos parlamentares. O líder do grupo na Câmara, deputado Zucco (PL-RS), relembrou as ocasiões em que deputados de esquerda ocuparam a Mesa da Câmara para protestar.

Um deles foi durante o impeachment de Dilma Rousseff (PT), em 2016. Em 2017, fizeram o mesmo durante a discussão da reforma da Previdência, durante o governo de Michel Temer (MDB).

Até as 16h, os parlamentares bolsonaristas continuavam a ocupar o plenário Ulysses Guimarães, na Câmara, com esparadrapos em suas bocas contra uma suposta censura e a favor da aprovação do projeto de anistia aos golpistas do 8 de janeiro.