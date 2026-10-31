Protestos que marcam a França se espalham pela Europa

Os protestos que ocorrem pelo terceiro fim de semana seguido na França ganharam força neste sábado (31/10), impulsionados pela adesão de manifestações em outros países europeus.
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Em solo francês, quase meio milhão de pessoas tomaram as ruas. Os atos terminaram em confrontos com a polícia em diversas regiões do país.
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Reino Unido: prisões em atos pró-Palestina
Dezenas de pessoas foram detidas neste sábado (31), em Londres, durante uma manifestação em apoio à organização Palestine Action, realizada dias antes de um julgamento na Suprema Corte.
O grupo pró-palestino foi classificado como organização terrorista pelo governo britânico em julho de 2025, após atos de vandalismo em uma base da Royal Air Force e um ataque às instalações da empresa israelense de armamentos Elbit Systems, em Bristol.
Em junho, a Justiça confirmou a proibição em grau de recurso. No entanto, a cofundadora do grupo, Huda Ammori, contestará a medida na Suprema Corte, que analisará o caso em audiência marcada para quarta e quinta-feira. Qualquer demonstração de apoio à entidade banida é passível de responsabilização judicial.
O cenário se repetiu na Escócia. Segundo levantamento da associação Defend Our Juries, responsável pelos atos de apoio, mais de 3.900 prisões foram registradas desde a proibição do grupo — sem contabilizar os dados deste sábado.
Alemanha: mobilização da Geração Z
Na Alemanha, milhares de pessoas ocuparam as ruas de 34 cidades neste sábado (31/10) em atos liderados pela juventude. Convocados pelo movimento Gen Z regelt ("Geração Z assume o comando"), os manifestantes exigem maiores investimentos na educação, combate à alta no custo de vida e rejeição ao serviço militar obrigatório. Os protestos registraram forte adesão em grandes centros como Berlim, Frankfurt e Munique.