Estudantes franceses retomarão bloqueios após rejeitarem medidas do governo

Estudantes franceses retomarão nesta segunda-feira (2) os bloqueios aos liceus, as escolas de ensino médio do país, apesar das medidas anunciadas pelo governo, consideradas insuficientes pelos organizadores do movimento.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
No sábado, centenas de milhares de pessoas, entre elas estudantes do ensino médio e universitários, voltaram às ruas em toda a França pelo terceiro fim de semana consecutivo de manifestações.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Com o retorno às aulas após duas semanas de férias escolares, alguns liceus voltarão a ser bloqueados, afirmou o líder estudantil Pierre Sourzat.
"As mobilizações serão mais importantes a partir de terça-feira, mas sabemos que alguns estabelecimentos já estarão bloqueados a partir de amanhã", declarou Sourzat neste domingo à emissora RMC.
O movimento de protesto contra o aumento do custo de vida ganhou força após semanas de mobilização de alunos do ensino médio que denunciavam a deterioração das condições de ensino e a desigualdade.
Leia mais
-
A fúria de estudantes que ocupam as ruas da França em protesto: 'ficamos sem professores por semanas'.
-
Por que a nova onda de protestos estudantis assusta o governo francês.
-
Na segunda-feira passada, o governo anunciou medidas para responder às reivindicações, entre elas a substituição da plataforma de acesso ao ensino superior e a concessão de empréstimos para a renovação das instituições de ensino. Os estudantes, porém, consideram as iniciativas insuficientes.
No sábado, Sabrine Kharbach, porta-voz da União Estudantil, afirmou que haverá bloqueios em universidades e escolas na terça (3) e na quinta-feira (5).
O presidente Emmanuel Macron pediu que as aulas sejam retomadas normalmente e argumentou que "os jovens foram ouvidos".
Pierre Sourzat, entretanto, rebateu a declaração. "O presidente não nos ouviu", afirmou. "É pura maquiagem", criticou. "Passa-se uma demão de tinta na superfície, mas, quando se raspa um pouco, não há nada por baixo."
A França, segunda maior economia da zona do euro, está à beira da recessão e enfrenta pressões para reduzir sua dívida pública, o que limita a capacidade do governo de atender às demandas estudantis por meio da ampliação dos gastos públicos.