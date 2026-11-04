Avanço democrata ameaça os planos de Trump para o fim do mandato

A comemoração no comitê de campanha do Partido Democrata na Carolina do Norte, com a vitória de Roy Cooper na disputa por uma cadeira estratégica no Senado, deu o tom de uma noite em que a oposição aguardava com ansiedade, mas com confiança crescente, a confirmação do que as pesquisas de opinião indicavam até a véspera da votação. A reprovação de dois terços dos norte-americanos ao presidente Donald Trump conduziria os democratas à reconquista da maioria em ambas as casas do Congresso. Ainda à espera do início das apurações em parte expressiva do país, às 23h30 de ontem (em Brasília) o cenário parecia confirmar a formação de uma "onda azul" (a cor do partido) nas urnas, como se viu também na Geórgia, outro estado sulista com longa tradição republicana.
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Enquanto mais de 100 milhões de eleitores iam às urnas nos 50 estados, para renovar o Congresso e eleger 32 governadores, Trump tratava de contornar as pesquisas e projeções que apontavam para dificuldades e limitações nos últimos dois anos do segundo mandato — o último, segundo reza a Constituição. O resultado final, a ser conhecido possivelmente hoje, determinará se o presidente encenará, até janeiro de 2029, o personagem que o jargão político do país chama de "pato manco": um presidente sem poderes para governar efetivamente. E, como desdobramento, com ainda maior dificuldade para fazer o sucessor.
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O Partido Democrata, atualmente com 47 senadores, aposta na confirmação das pesquisas que indicavam a possibilidade de superar as 51 cadeiras que asseguram a maioria. Além de Cooper, na Carolina do Norte, candidatos da oposição eram cotados para tomar vagas dos republicanos em estados tradicionalmente conservadores, como Texas, Ohio e Kansas.
Na Câmara dos Deputados, o panorama das primeiras horas de contagem dos votos indicava desfecho semelhante. Na largada para a votação, bastava aos democratas um ganho líquido de quatro cadeiras para chegar às 218 que garantem o controle da casa. No fechamento desta edição, eles haviam tomado duas vagas republicanas e lideravam a disputa em mais de 60 distritos hoje representados pelos republicanos (governistas), que apareciam em vantagem em apenas seis distritos até aqui em poder da oposição.
"Grandeza"
"Temos de manter a grandeza dos EUA", disse, no início da tarde, em entrevista à emissora de TV Fox News, conhecida pela simpatia ao presidente. "Éramos motivo de piada no mundo inteiro", afirmou. "Os líderes de outros países nem sequer nos levavam a sério. Achavam que éramos tolos, mas agora estamos por cima. Somos o país mais em voga do mundo: todo mundo nos respeita. Vamos manter isso e melhorar ainda mais", prometeu.
À espera dos primeiros resultados, o presidente assinou uma proclamação que declara uma "semana do anticomunismo" entre 1º e 7 de novembro. "Convoco todos os norte-americanos a se manterem firmes contra qualquer ameaça ao nosso modo de vida e a protegerem a chama da liberdade contra a escuridão do comunismo", diz o texto.
Quando conquistou o segundo mandato (não consecutivo), há dois anos, Trump colocou no centro da campanha eleitoral vitoriosa sua política de linha dura contra a imigração ilegal, antes de tudo a partir do México. "Quando assumi o cargo, a fronteira estava aberta. Tínhamos milhões e milhões de pessoas entrando em massa, muitos deles criminosos e assassinos", apontou.
O presidente chegou a abordar um dos temas que mais pesaram sobre os eleitores, a julgar pelas pesquisas de opinião conduzidas ao longo do ano: a inflação e a alta do custo de vida, puxados pela disparada no preço dos combustíveis. Embora se trate de impacto direto da guerra iniciada por ele próprio contra o Irã, no último dia de fevereiro, o presidente insistiu em que os EUA teriam "controle total" sobre o Estreito de Ormuz, via estratégica para o comércio global de petróleo. "A inflação está resolvida", anunciou. "Está tudo indo bem."
Insatisfeitos
Os resultados preliminares da pesquisa feita pela rede CNN com os eleitores à saída da urna referendou a insatisfação dos norte-americanos com os rumos do país nos últimos dois anos: eles são 75% dos entrevistados, e 40% se disseram "com raiva". A situação econômica e a apreciação negativa sobre o presidente são os dois ingredientes principais da má vontade — captada inclusive em estados tradicionalmente fiéis ao Partido Republicano (governista). Entre 10 ouvidos, sete disseram que o Congresso "faz pouco" para conter os excessos do presidente.
Com a taxa de aprovação nas pesquisas em baixa histórica para um presidente, na casa de apenas um terço dos entrevistados, Trump paga nas urnas o preço de um governo que, nos dois primeiros anos, foi incapaz de honrar a promessa de fazer o país "voltar a ser grande". "Trata-se, simplesmente, do custo de vida, do preço da gasolina, esse tipo de coisa", afirmou à agência de notícias France-Presse (AFP) Donta Comer, 38 anos, morador de Atlanta, na Geórgia, estado sulista de sólido eleitorado republicano. Ele disse ter votado "principalmente" em candidatos da oposição democratas.
"Obviamente, é um referendo sobre o segundo mandato de Trump", afirmou categoricamente Wes Pyron, de 37 anos, em Washington, ao comentar a votação.