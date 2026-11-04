Papa Leão XIV recebe Bob Dylan em encontro no Vaticano

O papa Leão XIV recebeu o cantor Bob Dylan, no Palácio Apostólico, no Vaticano, nesta quarta-feira (4/11). O encontro foi breve e marcado pela troca de presentes entre o santo padre e o artista, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura.

Durante a visita, os dois conversaram por alguns instantes enquanto estavam sentados à mesa, conforme divulgou o Vaticano News. Leão presenteou o músico com um terço, e, em retribuição, Dylan entregou ao papa um exemplar de Chronicles – Volume 1, livro autobiográfico publicado pelo artista.

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Conhecido mundialmente por sua influência na música e na literatura, o norte-americano, de 85 anos, está na Itália para uma série de apresentações da turnê Rough and Rowdy Ways Tour. O cantor tem show marcado para esta quinta-feira (5), no Palazzo dello Sport, em Roma, antes de chegar à capital italiana, o artista também passou por Milão e Bolonha.

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A visita ocorre alguns meses depois de o líder religioso, mencionar uma das composições de Dylan em seu livro Desarmada e desarmante. A paz é um dom, lançado em 2026. Leão XIV produziu versos de Go Away You Bomb, texto de protesto escrito pelo artista em 1963, durante a Guerra Fria.

A composição manifesta oposição às armas nucleares e tem uma particularidade, nunca foi gravada ou lançada oficialmente nos álbuns do cantor. O manuscrito original só foi localizado em 2013.

Histórico de encontro

A passagem de Dylan pelo Vaticano também relembra um encontro anterior com um papa. Em 1997, o músico participou do XXIII Congresso Eucarístico Nacional, realizado em Bolonha, na Itália, e se apresentou diante de João Paulo II e de uma multidão de 300 mil jovens.

Na ocasião, o cantor se apresentou com três músicas e posteriormente aproximou-se do palco e cumprimentou João Paulo II. Durante o evento, o ex-papa também fez referência a uma das composições mais conhecidas do artista, Blowin' in the Wind. Paulo II, na época, mencionou o questionamento presente na letra sobre o que é necessário para que um homem seja reconhecido como tal e relacionou a reflexão à fé cristã, afirmando que Jesus Cristo é o caminho para a humanidade.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Floro.

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