Revista ‘Time’ retrata Trump silenciado após derrota eleitoral histórica

A revista americana Time, uma das publicações jornalísticas mais tradicionais dos Estados Unidos, estampou Donald Trump com a boca coberta por um adesivo com a frase “I voted” (“Eu votei”) em sua nova capa. A ilustração faz referência à derrota histórica do Partido Republicano nas eleições legislativas de meio de mandato, conhecidas como midterms, realizadas na terça-feira (3/11).

O adesivo é distribuído aos eleitores americanos após a votação e, na capa, representa simbolicamente o recado das urnas ao presidente. A derrota republicana foi uma das mais expressivas de um partido no Congresso desde 1974, período marcado pelo escândalo de Watergate, que culminou na renúncia do então presidente Richard Nixon.

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A reportagem publicada pela revista reúne entrevistas com lideranças democratas, estrategistas políticos e integrantes do Congresso para discutir como o partido pretende utilizar a nova força legislativa para fazer oposição ao governo Trump.

O que são as midterms?

As midterms são as eleições de meio de mandato realizadas nos Estados Unidos a cada quatro anos, sempre dois anos depois da eleição para a Casa Branca. Nesse pleito, os americanos escolhem novos representantes para o Congresso e também votam em disputas estaduais e locais.

A votação é considerada um termômetro da aprovação do presidente e de seu governo. Isso porque, tradicionalmente, o partido que ocupa a Casa Branca enfrenta dificuldades nas eleições de meio de mandato, enquanto a oposição tenta conquistar espaço no Legislativo.

Na Câmara dos Representantes, todas as 435 cadeiras são colocadas em disputa. Já no Senado, que possui 100 integrantes, aproximadamente um terço das vagas é renovado a cada eleição. Neste ano, 35 assentos estavam em disputa.

Com a conquista da maioria nas duas Casas, os democratas passam a controlar a agenda legislativa e ganham mais poder para barrar propostas do governo, convocar investigações e fiscalizar a administração federal. O resultado representa uma mudança significativa no equilíbrio de forças em Washington, que até então tinha maioria republicana no Congresso.

O que muda para as próximas eleições?

A derrota impõe um novo cenário político para Donald Trump nos dois anos restantes de seu mandato. Sem maioria no Congresso, o presidente terá mais dificuldades para aprovar projetos e implementar parte de sua agenda política. Os democratas, por outro lado, ganham espaço para ampliar a oposição e transformar o resultado das midterms em capital político.

O desempenho do partido também pode influenciar a disputa presidencial de 2028. Embora as eleições legislativas não determinem diretamente quem será o próximo presidente, o resultado funciona como um indicativo do humor do eleitorado e pode fortalecer possíveis candidatos da oposição.

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Trump, que venceu as eleições presidenciais de 2016 e 2024, não poderá disputar um terceiro mandato. A 22ª Emenda da Constituição americana impede que uma mesma pessoa seja eleita presidente mais de duas vezes, mesmo quando os mandatos não são consecutivos.

Com isso, os democratas terão a oportunidade de construir uma candidatura para enfrentar o próximo nome republicano na disputa pela Casa Branca. Até lá, o controle do Congresso será um dos principais instrumentos de pressão sobre o governo Trump e poderá influenciar os rumos da política americana.