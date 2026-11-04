França celebra "boa notícia para a democracia americana"

A vitória democrata nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos e o reconhecimento da derrota do campo republicano por Donald Trump é uma “notícia muito boa para a democracia americana”, avaliada nesta quarta-feira (4/11) pelo chanceler francês, Jean-Noël Barrot.

"Os resultados não são contestáveis nem estão sendo contestados. O próprio presidente dos Estados Unidos admitiu e percebeu o desempenho excepcional dos candidatos democratas. É, portanto, uma notícia muito boa para a democracia americana", declarou Barrot.

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“É uma demonstração a mais de que, em democracia, é o povo quem escreve a própria história e que ninguém, nem os algoritmos nem os interesses privados, pode fazê-lo no seu lugar”, acrescentou o chefe da diplomacia francesa diante do Parlamento, durante uma sessão de controlo do governo.

A oposição democrata governou o controle da Câmara dos Representantes e do Senado, e obteve vitórias em redutos republicanos como Texas, Iowa e Kansas, em uma reviravolta humilhante para Donald Trump que comprometeu o final de sua presidência.