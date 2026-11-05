Após falha em execução, governadora eleita quer Christa Pike na cadeira elétrica

Christa Pike, detenta cuja execução falhou, está no centro do debate sobre o retorno da cadeira elétrica no Tennessee - (crédito: Reprodução/Departamento Penitenciário do Tennessee)

Christa Pike sobreviveu a duas aplicações de injeção letal no fim de setembro e agora pode enfrentar a cadeira elétrica. A possibilidade ganhou força após a eleição de Marsha Blackburn para o governo do Tennessee na terça-feira (3/11).

Primeira mulher eleita governadora do estado, a republicana derrotou a democrata Jerri Green, contrária à pena capital. Firme defensora da punição de morte, Blackburn exige o retorno imediato da cadeira elétrica e cobra uma apuração completa sobre o procedimento que falhou.

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Indignada com a sobrevivência da presa, Blackburn afirmou: "Esta situação é trágica. Christa Pike deveria ter sido executada há muito tempo. Agora, esse processo fracassado prolonga o sofrimento da família de Colleen Slemmer."

A governante eleita reforçou sua posição às agências internacionais, insistindo que a tragédia não serve de motivo para travar a pena de morte e pediu que as autoridades "tragam de volta a cadeira elétrica e façam justiça rapidamente".

Pike, atualmente com 50 anos, recebeu a condenação após torturar e assassinar Colleen Slemmer, de 19 anos, em 1995. O crime ocorreu em uma mata perto do campus da Universidade do Tennessee, quando a sentenciada tinha 18 anos.

Complicações médicas durante o procedimento

A tentativa com sedativo letal pentobarbital gerou caos na penitenciária de Riverbend. A equipe gastou minutos tentando achar uma veia acessível. Durante a ação, testemunhas notaram a mulher roncando alto e ofegante na maca.

Diante do desespero dos guardas, socorristas levaram a detenta às pressas para uma unidade de terapia intensiva externa. Pike permaneceu dias inconsciente ligada a um respirador, gerando receio de morte cerebral entre seus defensores. Ela acordou e voltou a falar em 6 de outubro.

Advogados relataram que o episódio provocou braços gravemente feridos, pneumonia, coágulo sanguíneo e limitações de mobilidade. Ao se manifestar por meio dos defensores, Pike declarou: "não houve um único momento, desde aquela noite, em que eu não tenha sentido dor."

A prisioneira afirmou que seus membros e sua garganta geram dores agonizantes, dificultando até mesmo a fala. Documentos divulgados pela revista "People" apontam que a defesa alertou as autoridades nove meses antes sobre o quadro de saúde dela.

Segundo os registros, Pike provavelmente sofria de distúrbio mieloproliferativo, um tipo raro de câncer no sangue que eleva as plaquetas e prejudica veias. Os defensores alertaram que agulhas forçadas nos braços geravam risco severo de edema pulmonar, afogando a sentenciada nos próprios fluidos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.