Democrata vence eleição em Iowa mesmo após desistir do pleito

Candidato no estado de Iowa, nos Estados Unidos, para as eleições de meio de mandato do país, Eric Armstrong venceu a disputa por uma cadeira no Parlamento do estado, na última terça-feira (3/11), mesmo após ter anunciado a desistência do pleito.

Em setembro, o norte-americano havia anunciado que desistiria da corrida eleitoral por "motivos de saúde". Apesar de expor as dificuldades enfrentadas, não as especificou. "Nosso distrito merece um representante que possa dedicar 100% de sua energia a esta disputa. Neste momento, preciso focar na minha recuperação para que, no futuro, eu possa continuar servindo à nossa comunidade de outras maneiras", anunciou, no dia 7 de setembro, por meio das próprias redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Onda azul nos EUA abre espaço para mulheres e minorias na política

Na terça, no entanto, Armstrong acabou projetado como vencedor na disputa diante do republicano Keith Jones. Ele garantiu vantagem de nove pontos percentuais no 20º Distrito da Câmara de Representantes de Iowa. O nome do candidato permaneceu na cédula de votação. Por isso, ele se manteve na disputa.

Como o nome de Armstrong permaneceu na cédula de votação apesar da desistência, ele tem o direito de assumir a vaga no Parlamento de Iowa, caso deseje. Em entrevista ao The New York Times, o candidato vencedor afirmou que pretende assumir o cargo. "Ainda enfrento problemas de saúde. É com isso que estou lidando", afirmou. Apesar disso, prometeu que dará tudo de si para representar os novos eleitores.

Leia também: Comissão da União Europeia investiga falsas ameaças de bomba que alteraram voos na Europa

Durante as eleições de meio de mandato, as chamadas "midterms" nos Estados Unidos, o partido Democrata ainda garantiu outras duas cadeiras de Iowa na Câmara dos Representantes do país. Além disso, confirmaram, pela primeira vez em 20 anos, a vitória pelo governo do estado.