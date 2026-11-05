Fraude no Ueno Bank: entenda o esquema milionário que chocou o Paraguai

Clientes aguardam em fila diante de uma agência bancária no Paraguai, onde o fechamento do Ueno Bank gerou uma crise financeira para milhões - (crédito: Daniel Duarte/AFP)

O Ueno Bank fechou as portas nesta semana no Paraguai e deixou quase 3 milhões de clientes sem acesso ao próprio dinheiro. A crise levou o presidente Santiago Peña a renunciar ao cargo e culminou na prisão preventiva de oito executivos e ex-executivos da instituição financeira.

Conforme apuração do jornal Hoy, uma análise técnica da Superintendência de Bancos do Paraguai revelou fraudes contábeis na entidade. A investigação constatou a simulação da venda à vista de uma carteira de créditos inadimplentes avaliada em US$ 74,4 milhões para burlar normas do Banco Central do Paraguai (BCP).

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O BCP decretou intervenção após considerar o banco insolvente. A instituição financeira atendia cerca de 40% da população do país e geria quase US$ 850 milhões em recursos públicos, incluindo valores da Previdência e do Ministério da Saúde. Em sessão extraordinária nesta quinta-feira, a Câmara dos Deputados rejeitou o processo de impeachment aberto contra Peña, que foi sócio do grupo controlador até março de 2025.

Manobra com empresas intermediárias

A apuração apontou que o Ueno ultrapassou os limites de crédito para companhias do mesmo grupo econômico, envolvendo Grupo Hendy, Grupo M e Mowi. O regulador exigiu a regularização imediata do quadro. Diante do cenário, o banco articulou a transferência dos créditos em atraso para a Vinanzas S.A., empresa vinculada ao Grupo Vázquez, controlador do Ueno.

Como a legislação veda o financiamento bancário para compra de ativos por empresas do mesmo grupo, o negócio demandava pagamento à vista. A compradora dispunha de apenas US$ 93.828 em suas contas bancárias no dia anterior. Uma operação montada em 15 de junho viabilizou os recursos por duas vias:

repasses diretos: o Ueno concedeu empréstimos de US$ 20 milhões à Satec e US$ 35 milhões à HD Invest E.A.S., quantias transferidas no mesmo dia para a Vinanzas.

triangulação com títulos: empréstimos repassados a Factopar (US$ 6,84 milhões), Technoma S.A.E.C.A. (US$ 10 milhões) e La Tropa Fletes E.A.S. (US$ 10 milhões) compraram papéis de ITTI S.A.E., Kasas Propiedades S.A.E., Grupo Vázquez S.A.E. e Model S.A., firmas que injetaram US$ 21.061.604,13 na Vinanzas.

Com as manobras, a conta da Vinanzas registrou US$ 76.061.604,13 ao fim daquele dia. O banco omitiu das autoridades que o dinheiro da quitação vinha de empréstimos concedidos pela própria instituição.

Posicionamento da defesa

A defesa de Juan Manuel Gustale, presidente do Ueno, declarou que ele desconhecia a destinação do dinheiro. O advogado José Fernández Zacur atribuiu as inconsistências aos setores operacionais e técnicos, como comitês de risco e gerência de crédito, afirmando que a cúpula não define quem recebe os financiamentos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.