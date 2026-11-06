Alliana toma posse na presidência do Paraguai e Peña é notificado sobre mandado de prisão

Pedro Alliana tomou posse como presidente do Paraguai perante o Congresso após os parlamentares terem decidido mais cedo pelo impeachment de Santiago Peña nesta sexta-feira, mostram imagens da sessão parlamentar transmitidas pelo jornal paraguaio ABC.

O Senado do Paraguai aprovou nesta sexta-feira, por 44 dos 45 senadores, o impeachment de Peña, em meio ao escândalo envolvendo o Banco Ueno.

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O mesmo jornal cita que Peña foi notificado quase simultaneamente à sessão legislativa sobre um mandado de prisão expedido contra ele pelo Ministério Público no caso do Banco Ueno. A Polícia Nacional chegou à residência do Peña, onde ele permanecerá sob custódia e à disposição da justiça, informou o ABC.

Ainda na sessão do Congresso desta sexta-feira, Antonio Barrios foi designado vice-presidente e fez seu juramento perante o Congresso.

Alliana teve sua posse viabilizada depois que a Câmara dos Deputados rejeitou, na quinta-feira, um pedido de destituição contra o próprio vice-presidente.