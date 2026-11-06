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AMÉRICA LATINA

Santiago Peña é colocado em prisão domiciliar logo após impeachment

A ordem foi emitida pelo Ministério Público do país e está relacionada às investigações sobre suspeitas de gestão fraudulenta no caso Ueno Bank

O ex-presidente do Paraguai, que foi preso nesta sexta-feira (6/11) - (crédito: AFP)
O ex-presidente do Paraguai, que foi preso nesta sexta-feira (6/11) - (crédito: AFP)

Santiago Peña, ex-presidente do Paraguai, teve a prisão domiciliar decretada nesta sexta-feira (6/11), minutos depois de sofrer impeachment no senado paraguaio.

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A ordem foi emitida pelo Ministério Público do país e está relacionada às investigações sobre suspeitas de gestão fraudulenta e outros crimes financeiros ligados ao escândalo do Ueno Bank.

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Ele deverá ficar detido em sua residência até ser colocado à disposição da Justiça. 

O ex-presidente do Banco Central paraguaio, Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, também teve a prisão decretada. No caso de Spalding, o MP pede a detenção em regime fechado em uma das unidades prisionais do país. 

Com informações da AFP e La Nación.

Matéria em atualização.

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Paulo Floro

Subeditor

Jornalista pernambucano residente em Brasília. Tem graduação em jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco e mestrado em Comunicação pela UFPB. Tem passagens pela Agência Nordeste, Jornal do Comercio e Revista O Grito!. Especialista na cobertura

Por Paulo Floro
postado em 06/11/2026 20:25
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