Santiago Peña é colocado em prisão domiciliar logo após impeachment

Santiago Peña, ex-presidente do Paraguai, teve a prisão domiciliar decretada nesta sexta-feira (6/11), minutos depois de sofrer impeachment no senado paraguaio.
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A ordem foi emitida pelo Ministério Público do país e está relacionada às investigações sobre suspeitas de gestão fraudulenta e outros crimes financeiros ligados ao escândalo do Ueno Bank.
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Ele deverá ficar detido em sua residência até ser colocado à disposição da Justiça.
O ex-presidente do Banco Central paraguaio, Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, também teve a prisão decretada. No caso de Spalding, o MP pede a detenção em regime fechado em uma das unidades prisionais do país.
Com informações da AFP e La Nación.
Matéria em atualização.