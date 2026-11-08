No Uruguai, papa Leão XIV pede pontes e alerta contra desumanização

O papa Leão XIV chegou ontem pela manhã a Paysandú, distante 375 km da capital Montividéu. O Uruguai é o primeiro dos três países incluído na viagem de 12 dias pela América do Sul. Na cidade, o pontífice pediu que se "construíssem pontes" e se "transmitam a alegria da fé", durante sua primeira missa no Uruguai, o país mais laico da América Latina. Apenas 35% da população uruguaia se declara católica, segundo uma pesquisa de 2026 do Latinobarômetro, o que coloca o Uruguai na posição mais baixa da região. Paraguai e México lideram a lista, com 82% e 69% de católicos, respectivamente.

Em Paysandú, o pontífice de 71 anos — que iniciou no Uruguai uma intensa viagem de 12 dias pela América do Sul três semanas após se submeter a uma cirurgia para tratar um câncer de pulmão — falou sobre três símbolos da região “que podem nos ajudar a refletir sobre o tesouro da fé”. "O primeiro é a ponte, o segundo são os palmeirais e o terceiro é o mate", disse Leão XIV no parque Paris Londres, noroeste uruguaio, separada da cidade argentina de Colón por uma ponte de dois quilômetros sobre o rio Uruguai. Ao elogiar o mate, infusão adorada pelos uruguaios, arrancou gargalhadas da multidão. "O mate chegou até Roma!"

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"Precisamos estar bem preparados para dar razões de nossa fé a todos que nos partimos, e não nos deixar levar por qualquer tipo de doutrina estranha", pediu Leão XIV aos fiéis que, ignorando a garoa da madrugada, instalaram-se, mesmo com o dia de ontem nublado, com cadeiras de praia e capas de chuva ao redor do parque. O companheiro "nos ensina a compartilhar e a estarmos juntos, a estreitar os laços que nos unem e nos tornam irmãos", disse o papa. "É um sinal de integração, de acolhimento e de valores comuns."

O papa também fez um alerta contra a "desumanização" provocada pela inteligência artificial, ao visitar a Universidade Católica do Uruguai em Montividéu, no segundo dia de sua longa viagem pela América do Sul. "O processo de desumanização que estamos vivendo é um desafio para nossas instituições escolares e universitárias", afirmou o líder da Igreja Católica na instituição jesuíta. Ele pediu que não se julgue as pessoas apenas por sua eficácia e produtividade, enquanto se atribui inteligência às máquinas.

Emoção estampada

"É uma experiência única, difícil de explicar; é um sentimento muito bonito. E, se chover, aqui estamos nós", disse Adela Giles, de 56 anos, que percorreu 50 milhas para ver o papai, acompanhada de sua mãe, de 81 anos. Colada às grades para ver o papamóvel, Alicia Arauco agitava uma bandeira argentina. Ela veio de Concordia e passou a noite no parque. "Vim a Salto quando João Paulo II esteve aqui (em 1988). Eu tinha 21 anos. Agora trouxe meu filho, que também tem 21 anos", contou, emocionada.

"É uma experiência única, difícil de explicar; é um sentimento muito bonito. E, se chover, aqui estamos nós", disse Adela Giles, de 56 anos, que percorreu 50 quilômetros para ver o papa, acompanhada de sua mãe, de 81 anos. Colada às notas para ver o papamóvel, Alicia Arauco agitava uma bandeira argentina. Ela veio de Concordia e passou a noite no parque. "Vim a Salto quando João Paulo II esteve aqui (em 1988). Eu tinha 21 anos. Agora trouxe meu filho, que também tem 21 anos", contornou.

O discurso do Leão XIV na sexta-feira em Montevidéu, logo após a sua chegada ao país, também destacou a importância de apoiar aqueles cujo sofrimento físico ou mental não pode ser aliviado. Sem se referir especificamente à eutanásia, que foi legalizada no Uruguai no ano passado, Leão XIV pediu que se "garanta que cada pessoa possa viver com dignidade, receba os cuidados de que necessita e seja acompanhada até o fim natural de sua vida". A decisão do Uruguai de legalizar o suicídio assistido foi duramente combatida pela Igreja Católica.

Ainda na sexta, o ex-presidente do Uruguai, Luis Lacalle Herrera, passou por um momento constrangedor durante a recepção ao papa Leão XIV na chegada a Montividéu. A comitiva de autoridades uruguaias se posicionou para cumprimentar o pontífice e, na vez de Lacalle Herrera, ele tentou fazer o tradicional gesto de beijar o anel do pescador. O papa, no entanto, recusou o cumprimento e tentou retirar a mão.

O papa retornou a Montividéu no fim da tarde de ontem e foi ao humilde bairro de Casavalle, que apresenta a maior taxa de homicídios da capital, onde os moradores denunciam diariamente tiroteios ligados ao tráfico de drogas.. Lá denunciou a morte de crianças. "Não podemos passar ao largo quando sabemos que há crianças no Uruguai que não vão à escola por medo de não voltar", disse.

A viagem de 12 dias, que abrange 11 cidades no Uruguai, na Argentina e no Peru, é uma das jornadas papais mais intensas das últimas décadas. A etapa final no Peru e, sobretudo, na cidade de Chiclayo, promete ser especialmente emocionante. O primeiro papa nascido nos Estados Unidos passou quase duas décadas no local como missão; ali, cedeu um vínculo profundo com a região e obteve a cidadania peruana.