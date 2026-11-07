Seis pessoas morrem em ataque a tiros na cidade polonesa de Cracóvia

Um homem disparou, neste sábado (7/11), contra pedestres no centro turístico da Cracóvia, matando seis pessoas e deixando cerca de dez feridas, informou à AFP a polícia desta cidade no sul da Polônia.
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Um jornalista da AFP no local viu pessoas caídas no chão, diversos veículos de emergência e agentes armados. Policiais isolaram a área, um dos principais pontos turísticos da segunda maior cidade polonesa.
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O homem entrou, no início da tarde, na praça principal do centro da cidade, muito movimentada durante o fim de semana, e começou a atirar "aleatoriamente", afirmou um porta-voz da força de segurança.
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Os policiais dispararam contra o agressor, que foi baleado e levado a um hospital, acrescentou. Como resultado do ataque, "cinco pessoas morreram" e cerca de dez ficaram feridas, indicou a fonte. Mais tarde, uma sexta vítima foi confirmada.
Annette, uma mulher de cerca de 60 anos, relatou ter visto "um homem atirando nas pessoas e caminhando pela praça".
"É uma tragédia para a Cracóvia; nunca tínhamos visto algo assim", disse à AFP. Assim como ela, muitas pessoas presentes na praça estavam em choque, chorando e abrigadas nas lojas do centro histórico desta cidade no sul do país.
"Explicações completas"
Por enquanto, as motivações do agressor são desconhecidas. O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, lamentou "um trágico ataque a tiros" e afirmou que "a polícia está investigando os antecedentes e todas as circunstâncias do ataque".
O presidente do país, o nacionalista conservador Karol Nawrocki, expressou sua "enorme preocupação" com o incidente.
"Espero explicações completas sobre as circunstâncias destes acontecimentos dramáticos", publicou Nawrocki no X.
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"A segurança dos poloneses é uma prioridade absoluta", acrescentou o presidente, que mantém relações muito complicadas com o governo centrista e pró-europeu de Tusk.
Ataques a tiros são raros neste país da Europa central, que conta com 38 milhões de habitantes e é membro da União Europeia e da Otan.
No entanto, uma série de ataques a facadas em outubro havia deixado a Polônia em estado de alerta máximo.
O primeiro-ministro Tusk atribuiu esses incidentes a um crescente "culto à violência" no mundo que "também chegou à Polônia".
Varsóvia, aliada firme da Ucrânia desde a invasão russa de 2022, tem alertado repetidamente sobre sabotagens russas e uma guerra híbrida em seu território, acusações que Moscou rejeita.
A histórica cidade da Cracóvia, que já foi a capital do país, atrai milhões de turistas todos os anos. Em 2025, foi visitada por 16,2 milhões de pessoas, segundo as autoridades municipais.
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