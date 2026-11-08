Trump admite que sua política de deportações foi "dura demais"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu que sua política de deportação em massa de imigrantes foi "dura demais", em uma entrevista neste domingo (8) à emissora CBS, poucos dias depois da derrota de seu Partido Republicano nas eleições legislativas de meio de mandato.

"Acho que foi dura demais", respondeu Trump quando foi questionado sobre suas políticas em relação aos imigrantes, segundo trechos divulgados pela emissora nas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

Os trechos foram publicados pela CBS no X antes da exibição da entrevista na TV aberta, no fim da tarde de domingo. Foram gravados após a dura derrota do Partido Republicano nas eleições de meio de mandato, na última terça-feira.

Embora Trump tenha conquistado certo apoio interno por reforçar a segurança na fronteira sul dos Estados Unidos, a postura agressiva de seu governo para deportar milhões de migrantes em situação irregular tem gerado amplas críticas.

No entanto, na última sexta-feira, Trump nomeou o arquiteto dessa política de linha-dura, Stephen Miller, como seu chefe de gabinete, sinalizando uma contraofensiva implacável após a derrota republicana nas legislativas.

Miller tem sido associado a cenas de agentes de imigração encapuzados cometendo atos violentos, depois que ele apoiou agentes federais que atiraram e mataram dois cidadãos americanos no início deste ano.