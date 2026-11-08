Homem é preso por ameaçar matar o papa Leão XIV na Argentina

A prisão ocorre às vésperas da chegada de Leão XIV à Argentina. O papa encerra neste domingo (8/11) sua visita ao Uruguai, com uma missa na cidade de Florida - (crédito: Simone Risoluti / VATICAN MEDIA / AFP)

Um homem foi preso na Argentina, suspeito de ameaçar matar o papa Leão XIV antes da visita do pontífice ao país. A detenção ocorreu na sexta-feira (6/11).

A investigação foi conduzida pela Secretaria de Inteligência do Estado em conjunto com a Polícia Federal e a Justiça. De acordo com as autoridades, o suspeito foi localizado em menos de 24 horas após o recebimento das informações sobre as ameaças.

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Para identificar o homem, os investigadores realizaram investigações, vigilância e interceptações telefônicas. Também foi utilizada uma tecnologia capaz de rastrear o celular empregado nas ameaças por meio da identificação do chip.

A operação foi autorizada pelo Tribunal Federal de Primeira Instância de Campana, responsável pelo caso. Em comunicado divulgado neste sábado (7/11), a Secretaria de Inteligência afirmou que a ação foi resultado da atuação conjunta entre os setores de inteligência, as forças federais e o Judiciário.

A prisão ocorre às vésperas da chegada de Leão XIV à Argentina. O papa encerra neste domingo (8/11) sua visita ao Uruguai, com uma missa na cidade de Florida. Em seguida, deve viajar para o território argentino, onde permanecerá até 11 de novembro.

As autoridades argentinas informaram que o trabalho de segurança tem como objetivo prevenir possíveis riscos e garantir que a visita do pontífice ocorra sem intercorrências.

https://t.co/QFdK23mcCI — Secretaría de Inteligencia (@SIDE_Argentina) November 8, 2026