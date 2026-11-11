Leão XIV reúne multidão na Argentina e retoma apelo de Francisco aos jovens

O papa Leão XIV escolheu um rumoroso chamado do antecessor argentino, no encerramento da segunda etapa da viagem pela América do Sul. Como na véspera, quando celebrou missa para 2,5 milhões de fiéis em Buenos Aires, o pontífice atraiu uma multidão em Córdoba, segunda maior cidade da Argentina. Lá, dirigindo-se principalmente aos jovens, retomou o chamado de Francisco ao envolvimento dos católicos nas questões que polarizam a sociedade no século 21 — com o foco nos valores originais do cristianismo.

"Sonhem com uma Igreja que continue fazendo barulho, um barulho que a leve a todos os cantos e faça ressoar por toda parte o Evangelho de Jesus Cristo", disse, diante de 650 mil pessoas, invocando mensagem de Francisco à Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, em 2013 — meses depois de iniciar seu pontificado. "O que evangeliza é a maneira como vivemos nossa vocação", ensinou o papa norte-americano. "Nem a idade, nem as limitações do corpo podem apagar o zelo: nossas forças podem se esgotar, mas jamais o poder de Deus", completou, após conclamar o clero e os seminaristas a "dar testemunho, perseverando em meio ao sofrimento".

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A viagem de 10 dias à América do Sul, iniciada na sexta-feira passada, no Uruguai, assinala uma investida do Vaticano para preservar e recuperar terreno em uma região do mundo de tradicional formação católica, confrontada nas últimas décadas com o avanço vertiginoso de igrejas cristãs evangélicas, em especial as neopentecostais. O papa pediu aos fiéis que se espelhem nos santos argentinos Cura Brochero e Mama Antula. "Vão e sejam santos!", pediu Leão XIV aos argentinos, em homilia na qual destacou "a unidade entre a paixão pelo Evangelho e o compromisso na construção de uma pátria fraterna e solidária".

A reinserção da Igreja Católica nas questões presentes da sociedade deu o pano de fundo para sua primeira encíclica, Magnifica humanitas (Magnífica humanidade), que trata das implicações e riscos da inteligência artificial. O movimento evoca a abordagem apostólica do antecessor que inspirou o nome pontifício que adotou: no fim do século 19, Leão XIII publicou a Rerum novarum (Das coisas novas), dedicada às condições do trabalho na sociedade industrial. Vão e evangelizem!", exortou, desafiando os fiéis a serem "criativos" e utilizarem os recursos modernos de comunicação, como as redes sociais.

Crítica a Milei

Nos três dias que passou na Argentina, o pontífice criticou, em seus discursos, as políticas do presidente ultraliberal Javier Milei. Contrariando a ortodoxia econômica adotada pelo governante, defendeu a aplicação de uma orientação "mais inclusiva" e o apoio aos sindicatos, e condenou os cortes de recursos que prejudicam a assistência aos pobres e às pessoas com deficiência. Também chamou a atenção para a necessidade de que os detentores do poder "respeitem os limites" da democracia.

Em Córdoba, cerca de 700km a noroeste de Buenos Aires, centenas de milhares de pessoas passaram a noite em vigília à espera da missa. Os fiéis, muitos das províncias do norte da Argentina, suportaram a noite fria enrolados em mantas e encolhidos em cadeiras dobráveis.

"Sentimos frio", disse, coberta por um poncho, a vendedora de móveis Clara Juri, 65 anos, que viajou oito horas de carro de Mendoza. Ela dormiu apenas uma hora. Seu desejo, afirmou, é que o papa "ensine os jovens a serem mais amorosos, mais respeitosos". Laura Soda, 49 anos, trabalhadora de manutenção em uma fábrica de aviões, acaba de liderar uma greve de vários dias por salários pagos a 60% e queda na atividade. "Há muita gente comendo no lixo, porque tiraram os subsídios", disse à agência de notícias France-Presse (AFP).

"Em casa"

Leão XIV inicia na tarde de hoje a última etapa da viagem apostólica no Peru, onde viveu por 20 anos — período em que foi feito cardeal da cidade de Chiclayoo — e adquiriu dupla cidadania, somada à original, norte-americana. O papa desembarca em Callao, cidade próxima a Lima que no sábado inaugurou uma estátua de 14m de altura com a figura do pontífice.

A agenda no Peru, que se estende até a próxima segunda-feira, dia 16, inclui compromissos lá e na capital, incluindo missas, encontros com o governo da presidente Keiko Fujimori e visitas sociais. O pontífice dedicará atenção especial a Chiclayo, onde reencontrará comunidades com as quais conviveu e com os atuais titulares da diocese.

Antes de retornar ao Vaticano, o papa Leão XIV irá ainda a Cusco, no altiplano ino. O pontífice encerrará a programação em Pucallpa, na Amazônia peruana, onde se reunirá com missionários e visitará comunidades indígenas.



