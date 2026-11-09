Leão XIV inicia visita à Argentina com recados ao governo Milei

Vindo do Uruguai, o papa Leão XIV desembarcou na tarde deste domingo (8/11) em Buenos Aires, marcando o fim de um jejum de 39 anos sem a visita de um pontífice à Argentina. O papa Francisco nunca foi à Argentina nos 12 anos de papado. Ele temia que sua figura fosse manipulada por diferentes correntes políticas em meio às crises e disputas internas do país (envolvendo governos como os de Kirchner, Macri, Fernández e Milei).

Às 16h35 (horário local e de Brasília), a aeronave pousou no aeroporto da capital, onde o Santo Padre foi recepcionado ao pé da escada pelo presidente Javier Milei e pela secretária-geral da Presidência, Karina Milei, ambos vestidos de preto. A Argentina é a segunda parada do giro sul-americano do líder católico, que ainda seguirá para o Peru.

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Leão XIV iniciou uma ambiciosa viagem de 12 dias pela América do Sul apenas três semanas após passar por uma cirurgia de câncer de pulmão. O pontífice, que foi missionário na região por duas décadas, permanecerá na Argentina até a próxima quarta-feira.

Em Buenos Aires, após homenagear o herói da independência na Praça San Martín, o líder da Igreja Católica foi recebido pelo presidente Javier Milei na Casa Rosada. Em seu discurso inicial para autoridades e diplomatas, Leão XIV destacou o "significado particular" de sua visita, pontuando que faz o "caminho inverso" de seu antecessor, o papa Francisco, que levou a fé argentina ao Vaticano por 12 anos.

Ele aproveitou a ocasião para cobrar integridade e combate à corrupção dos governantes locais. Em um recado implícito a Milei — conhecido pelos ataques a opositores e jornalistas —, o papa defendeu o respeito à dissidência e o zelo na comunicação pública, afirmando que a democracia se fortalece na escuta e na busca por consensos. "A democracia também se fortalece na forma cotidiana de agir na vida pública: na disposição de escutar, no cuidado com a palavra, na busca paciente de acordos e na capacidade de reconhecer em quem pensa de forma diferente um compatriota com quem se compartilha um mesmo destino." E advertiu que a economia deve estar a serviço das pessoas e pediu que o crescimento econômico chegue aos mais necessitados. "É preciso favorecer tudo o que crie oportunidades, estimule a iniciativa privada e permita que o crescimento alcance também aqueles que enfrentam maiores dificuldades. A economia deve estar a serviço da pessoa, e não a pessoa a serviço da economia", afirmou.



O sumo pontífice permanecerá até a próxima quarta-feira no país, onde celebrará três missas multitudinárias, visitará um lar para pessoas com deficiência, uma prisão e o santuário de Luján, o principal destino de peregrinação católica.

Em meio à visita, a Polícia Federal argentina informou, ainda no sábado, que um suspeito de 49 anos foi preso por supostamente ameaçar matar o papa Leão XIV antes da visita do pontífice ao país, disseram as autoridades no sábado. Segundo a PF, foram realizadas operações de campo, vigilância secreta e interceptações telefônicas, além da utilização de tecnologia para rastrear o celular usado para fazer as ameaças.



Nas ruas de Buenos Aires, havia pouco entusiasmo com a chegada do papa, um sinal da perda de peso da Igreja na Argentina. Em uma pesquisa recente da Universidade de Buenos Aires, apenas 57,7% dos consultados se declararam católicos. Poucos dos entrevistados pela AFP tinham previsto assistir à missa multitudinária ao ar livre que o papa vai celebrar na segunda-feira na capital. "Acho que é algo importante em nível cultural e religioso para a Argentina, mas, honestamente, para mim não significa muito", disse Brandon González, de 27 anos.



Proteção aos vulneráveis

Durante sua visita de quatro dias à Argentina, Leão XIV visitará idosos, pessoas com deficiência e presos. Espera-se que ele peça mais proteção aos mais vulneráveis após os cortes de Milei, que deixaram milhões de pessoas apenas com o suficiente para sobreviver.

"Eu gostaria que ele tivesse uma mensagem comprometida", disse à AFP Susana Arauz, uma advogada de 75 anos. "A Igreja tem um papel muito importante e, nesse momento, temos um governo despótico em relação aos desamparados", acrescentou.

Milei chegou ao poder com a promessa de reativar a enfraquecida economia argentina e conter a inflação desenfreada por meio da redução do Estado de bem-estar social. Seus cortes afetaram em particular os hospitais públicos, as universidades, a pesquisa científica, a cultura e os aposentados.

A taxa de pobreza registrou fortes oscilações desde que Milei assumiu a Presidência. Em setembro, subiu para 32,3%, embora os argentinos aprovem a drástica redução da inflação. Aliado próximo do presidente americano, Donald Trump, com quem compartilha o estilo combativo, teve uma relação tensa com Francisco. Durante a campanha eleitoral, ele, que fez da motosserra o símbolo de seu programa de cortes, chamou o então papa de "imbecil" por defender a justiça social. Para ele, isso é uma "aberração". Mas no poder, moderou o tom ao falar de Francisco e o visitou no Vaticano.

Ainda no domingo, antes de partir para a Argentina, o papa celebrou uma missa ao ar livre na Flórida, 100 km ao norte de Montevidéu, no Uruguai, onde pediu aos homens que tratem suas esposas "com respeito" em uma região onde 11 mulheres, em média, são assassinadas por dia pela violência de gênero. "Queridos pais e avôs, os jovens precisam vê-los rezar, aproximar-se dos sacramentos, tratar as suas esposas com respeito, pedir perdão e viver com honestidade, mesmo quando isso exige sacrifícios."

Xamãs em rituais

À espera: amuletos, flores e cerimônias tradicionais (foto: Ernesto Benavides/ AFP)

Com flores coloridas, folhas de coca, amuletos e fotografias do papa Leão XIV desembarcando de um avião, um grupo de xamãs peruanos realizou, neste domingo (8), um ritual para dar as boas-vindas ao sumo pontífice antes de sua visita ao Peru. Vestidos com trajes tradicionais de lã, sete xamãs vindos da serra, da floresta e do litoral peruanos invocaram o 'Tayta Inti' (Pai Sol) e pronunciaram feitiços em favor do sumo pontífice, após consumirem ayahuasca, uma bebida com propriedades alucinógenas.

"Fizemos esse ritual para dar as boas-vindas ao papa Leão XIV em sua volta para casa", disse à AFP o curandeiro Félix Roldán. Nascido nos Estados Unidos, o papa passou quase duas décadas no Peru como missionário, onde forjou um vínculo profundo e obteve a cidadania peruana.

Um altar colorido foi instalado em uma praia da Costa Verde da capital peruana. No centro, foram colocadas duas fotografias de Leão XIV com a cidadela inca de Machu Picchu como pano de fundo.

Os curandeiros lançaram chicha de jora (bebida fermentada de milho) e pétalas de flores sobre as fotografias, enquanto um deles fazia soar uma concha marinha. "Estamos mandando boas energias para que ele se mantenha estável em sua saúde e continuar percorrendo o mundo", afirmou Roldán. Leão XIV visitará no Peru as cidades de Lima, Chiclayo, Cusco e Pucallpa entre 11 e 16 de novembro.